Politiet efterforsker mulig matchfixingsag i Superligaen

Nordjyllands Politi er i øjeblikket i gang med at undersøge, om alt gik rigtigt til i en fodboldkamp i efteråret 2019 i Superligaen.

Politiet bekræfter, at der er en verserende sag, som udspringer af en anmeldelse i februar.

Efterforskningen er relateret til det nordjyske fodboldflagskib AaB.

- Nordjyllands Politi modtog i februar 2020 en anmeldelse om såkaldt matchfixing relateret til fodboldklubben AaB.

- På grundlag af overtrædelse af straffelovens § 279 omhandlende bedrageri indledte Nordjyllands Politi en efterforskning af sagen, lyder det fra Nordjyllands Politi.

Det påståede brud på loven skulle altså være sket i en kamp i efteråret.

- Vi har efterforsket i sagen, siden vi modtog anmeldelsen i februar, og sagen er stadig verserende, siger den ansvarlige for efterforskningen, politikommissær Troels Jul Kjærgaard i et skriftligt svar til Ritzau.

Af hensyn til den fortsatte efterforskning har politiet for nærværende ikke yderligere kommentarer.

AaB bekræfter politiets henvendelse.



- Vi er naturligvis bekendt med henvendelsen og står fuldt ud til rådighed for at komme til bunds i sagen, og forhåbentlig bliver konklusionen også, at der ikke har fundet noget ulovligt sted, siger AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum til klubbens hjemmeside.



- Matchfixing tager vi som klub helt og aldeles afstand fra, og vi ser frem til at få sagen afsluttet, fastslår Thomas Bælum.

Den nordjyske klub har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, oplyser de.

