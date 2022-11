Portugisisk VM-stopper brækker tre ribben

Portugal kom godt fra start ved VM med en 3-2-sejr over Ghana, men nu er der alligevel lidt grund til bekymring for landstræner Fernando Santos.

Midterforsvareren Danilo Pereira blev skadet under lørdagens træningspas og har brækket tre ribben.

Det oplyser Det Portugisiske Fodboldforbund på sin hjemmeside.

Pereira begyndte første kamp på banen for portugiserne. Han udgjorde sammen med Manchester Citys Ruben Dias midterforsvaret.

Ifølge portugisiske medier er han ude af de sidste to gruppekampe mod Uruguay og Sydkorea. Og selv hvis Portugal går videre til knockoutkampene, er det slet ikke sikkert, at han kan nå at komme i spil igen.

31-årige Pereira, der selv spiller for Paris Saint-Germain, har optrådt for det portugisiske landshold 64 gange.

Portugal møder mandag klokken 20 Uruguay i Qatar. Uruguay fik 0-0 mod Sydkorea i sin første gruppekamp.