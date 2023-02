Poulsen og Leipzig dukker Lindstrøm og co.

Yussuf Poulsen trak sig lørdag sejrrigt ud af en meget vigtig duel med landsholdskollegaen Jesper Lindstrøm i Bundesligaen.

RB Leipzig slog hjemme Eintracht Frankfurt 2-1 og spillede sig dermed op på fjerdepladsen, mens udeholdet er fire point efter på sjettepladsen.

Poulsen fik sin første startplads for Leipzig siden oktober og ydede som altid en stor arbejdsindsats. Han kom til gengæld ikke frem til meget i sine 59 minutter på banen.

I en første halvleg, som Leipzig dominerede, slog angrebsmakkeren Timo Werner i stedet til, da han efter seks minutter nærmest snublede bolden over stregen efter en stikning fra svenske Emil Forsberg.

Kort før pausen var rollerne byttet om. Werner slog fra venstre et indlæg, som Forsberg sendte i mål til 2-0.

Lindstrøm og holdkammeraterne vågnede op efter pausen, og danskeren var med i to gode aktioner og var fra sin højre angrebsside nærgående. Men midtbanespilleren Djibril Sows kanonkugle efter en times spil blev eneste scoring i anden halvleg.

Dortmund spillede sig samtidig forbi Bayern München og op på en foreløbig førsteplads i Bundesligaen, da holdet ude slog Hoffenheim, som var uden danskere i startopstillingen, med 1-0.

Kort før pausen blev Julian Brandt matchvinder, da han med ryggen rettede et frisparksindlæg i nettet. Kasper Dolberg fik de sidste 25 minutter for Hoffenheim, mens Thomas Delaney varmede bænk, og både Robert Skov og Jacob Bruun Larsen var ude med skader.

Dortmund har med sejren 46 point som duks, mens Bayern München og Union Berlin begge har 43 point før deres indbyrdes topbrag i München søndag.

Andetsteds var Jens Stage tæt på at komme på tavlen i Werder Bremens sikre 3-0-sejr over bundholdet Bochum, og Oliver Christensen leverede et clean sheet i en vigtig og snefyldt 2-0-sejr over Augsburg og indskiftede Mads Valentin.

Endelig fik Jonas Wind blot to minutter og tillægstiden, da Wolfsburg slog FC Köln, der var uden skadede Kristian Pedersen, med 2-0 efter blandt andet et drop af den tidligere Brøndby-målmand Marvin Schwäbe.