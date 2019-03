Premier League i sigte - dansk træner lander kæmpejob

Nå ja... regionalliga-bold i Tyskland, og hva' så?

Sådan blev trænernyheden, der poppede op fra Vendsyssel FF mandag, sikkert modtaget de fleste steder.

Mike Tullberg siger farvel til assistentrollen i Hjørring-klubben for at overtage U23-mandskabet i Borussia Dortmund.

I trænersammenhæng er det imidlertid en voldsom anerkendelse af 33-årige Mike Tullbergs evner som taktiker og mandskabsbehandler. Det svarer nærmest til Kevin Magnussens første trin ind i Formel 1-simulatoren hos McLaren i sin tid.

De tre seneste trænere for BVB's U23-hold hedder nemlig Jan Siewert, Daniel Farke og David Wagner.

Siewert byttede for få måneder siden Dortmund-tjansen ud med det ledige sæde hos Huddersfield i Premier League. Der afløste han såmænd David Wagner, som i sin tid også blevet hentet fra regionaltræner-jobbet i Borussia Dortmund.

Helt så voldsomt var det ikke for Daniel Farke. Han steg ud en etage lavere, da han i 2017 forlod Dortmund for at overtage managersædet i Norwich... et hold han nu har ført til tops i Championship med udsigt til avancement til Premier League.

Læg dertil, at næste navn i rækken af BVB II-trænere er Hannes Wolf, der netop nu er ved at sikre Hamburger SV tilbagevenden til Bundesligaen.

Mike Tullberg træder altså i Dortmund ind i en kongerække af trænernavne, der automatisk gør den unge træner til det største danske trænerhåb i mange år.

- Det er et kæmpejob, siger Mike Tullberg begejstret, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Jeg ved, hvad det indebærer. De seneste tre trænere er alle blevet solgt til England, siger han.

Tullberg jubler i AGF-trøjen. Foto: Thomas Lekfeldt

Mike Tullbergs karriere som spiller blev smadret af en stribe skader, hvilket for små ti år siden fik ham til at se mod trænergerningen, da han var ukampdygtig i Oberhausen. I den klub tog han sine første skridt som træner, og han blev den yngste træner nogensinde i U19 Bundesligaen.

De bedrifter ligger til grund for ansættelsen i Dortmund til sommer.

- Herhjemme kender de fleste mig som en spiller, der engang scorede på saksespark mod Brøndby og røg til udlandet. Det mål kender de intet til i Dortmund. De kender til gengæld alt til mig som træner, og jeg er stolt over, at jeg som 33-årig kan kalde mig træner for U23-holdet i Borussia Dortmund, jubler Mike Tullberg, der ingen betænkeligheder har med at tage tjansen 'Jeg snakker nærmest bedre tysk end dansk, ' som han bemærker.

Med jobbet i Dortmund tager Mike Tullbergs trænerkarriere dermed et gear op.

Han går fra at være assistent til at stå i en cheftrænerrolle, hvor en stilling som Premier League-manager rent faktisk er det naturlige næste skridt.

Nå ja... regionalliga-bold i Tyskland... så vildt.

