Premier League-klub lander aftale med Formel 1

Hvis resultaterne begynder at halte for engelske Tottenham, så får hjemmebanefans i fremtiden mulighed for at rette fokus et helt andet sted end fodbold.

Som led i et nyt partnerskab med Formel 1 vil klubben nemlig installere en gokartbane på sit stadion i London.

Det oplyser klubben tirsdag i en pressemeddelelse.

Gokartbanen skal være under sydtribunen på Tottenham Hotspur Stadium, der blev indviet i 2019.

Ifølge klubben er det første gang, at et fodboldstadion i Europa også bliver hjem for en gokartbane.

Med partnerskabet er det også ambitionen, at Tottenham og Formel 1 styrker karrieremulighederne for unge i motorsportsindustrien.

I forvejen har Tottenham et partnerskab med den amerikanske fodboldliga NFL, hvorigennem klubben lægger kulisse til flere kampe.