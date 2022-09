Premier League-klubber smadrer rekord i vildt vindue

1,9 milliarder pund svarende til knap 16,4 milliarder kroner.

Så meget brugte de 20 klubber i Premier League tilsammen i sommerens transfervindue, og det er på flere måder ny rekord, lyder det fra revisionsfirmaet Deloitte ifølge BBC. Det meddeles ikke, om inflation er regnet ind.

16,4 milliarder kroner er således ny rekord for ikke bare et sommervindue, men også for en hel sæson.

I 2017/18-sæsonens to transfervinduer brugte de daværende 20 klubber i Premier League et beløb svarende til cirka 16 milliarder kroner, men det er altså allerede nu overgået.

Den tidligere rekord for et sommervindue alene lød på cirka 12 milliarder kroner og stammer fra 2017. Allerede 25. august meddelte Deloitte, at den var overgået.

Desuden er det første gang, at klubberne tilsammen bruger mere end en milliard pund eller 8,6 milliarder kroner på transfers netto - altså efter transferindtægter.

Tim Bridge, der er partner i Deloittes Sports Business Group, mener, at tilbagevendte tilskuere og en ny tv-aftale har givet klubberne mod på at bruge løs.

- Det er blevet hverdag i Premier League, at klubberne er villige til at betale betydelige summer for at maksimere sine præstationer.

- Lysten til at hente dygtige spillere har i denne sæson nået nye højder, da presset på klubberne for at være konkurrencedygtige er større end nogensinde, siger Bridge ifølge BBC.

Både Chelsea og Manchester United satte nye klubrekorder for beløb brugt på spillerindkøb denne sommer, mens oprykkeren Nottingham Forest med 21 nye spillere satte ny rekord for antal hentede spillere i et transfervindue.

Klubberne i Serie A, La Liga, Bundesligaen og Ligue 1 har til sammenligning med Premier Leagues forbrugsfest tilsammen brugt et beløb svarende til cirka 17 milliarder kroner på nye spillere denne sommer.

