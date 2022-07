Premier League-oprykker henter transferfri Jesse Lingard

Nottingham Forest er for første gang i 23 år at finde i Englands bedste fodboldrække, og til at hjælpe klubben godt i gang med sin nye tilværelse er Jesse Lingard stødt til.

Den tidligere Manchester United-spiller er torsdag blevet præsenteret som ny spiller i Nottingham Forest, som ikke betaler noget for Lingard. Hans kontrakt med Manchester United udløb således 30. juni.

Den 29-årige offensivspiller fik sin fodboldopdragelse i Manchester United og har aldrig været ejet af andre klubber før nu.

I 2015/16-sæsonen fik Lingard for alvor sit gennembrud på Uniteds storhold, og frem mod 2020 blev det til over 200 optrædener.

Men i 2020/21-sæsonen havde United-træner Ole Gunnar Solskjær tilsyneladende mistet troen på Lingard, som efter stort set ikke at have været på banen i hele efteråret blev udlejet til West Ham i januar.

Her blomstrede Lingard op. I 16 kampe lavede han ni mål og fem assister.

Premier League-sæsonen begynder 5. august. Nottingham Forest spiller sin første kamp dagen efter mod Newcastle.