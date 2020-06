Premier League-profil: Der er homoseksuelle på alle hold

Homoseksualitet er så godt som fraværende i topfodbold, og det er stadig et tema, der er forbundet med tabu.

Ingen nuværende spillere i Englands Premier League, eller i Superligaen i Danmark for den sags skyld, har offentligt fortalt, at de er homo- eller biseksuelle.

Al statistik viser, at der blandt så stor en gruppe mænd må være homo- og biseksuelle, men selv om der er blevet sat mere fokus på området de senere år, er ingen sprunget ud offentligt.

Det er ærgerligt, mener Watford-angriber Troy Deeney, som er sikker på, at der er masser af homoseksuelle og biseksuelle i ligaen.

- Der er formentlig mindst én homo- eller biseksuel på hvert eneste fodboldhold. De er der. Det er de 100 procent sikkert, siger han til programmet BBC Grounded.

- Jeg tror, at folk, som er homoseksuelle eller kommer i det miljø, frygter at skulle bære en stor byrde ved at være den første. Hvis bare én springer ud, så vil der komme mange flere, tror jeg.

- Jeg tror virkelig, at hvis bare én sprang ud, så ville der i løbet af en uge være 100 andre, som sagde 'også mig'. Men de har ikke lyst til at være ansigtet på det, lyder det fra Deeney.

Den tidligere Norwich- og Nottingham Forest-angriber Justin Fashanu er dermed stadig den eneste i engelsk topfodbold for mænd, der som aktiv er sprunget ud som homoseksuel.

Det gjorde han i 1990. I 1998 tog han sit eget liv efter at være blevet beskyldt for voldtægt af en 17-årig dreng i USA.

Den tidligere tyske landsholdsspiller Thomas Hitzlsperger, som nåede at spille for både Aston Villa, West Ham og Everton i Premier League frem til 2013, har fortalt, at han er homoseksuel.

Han gjorde det dog først året efter sit karrierestop. Ifølge Hitzlsperger var han først de seneste år blevet klar over, at han var til mænd.

Troy Deeney kan godt forstå, det kan være svært at skulle være den første til stå frem i offentligheden med sin seksualitet. Omvendt føler han, at samfundet er klar til det.

- Jeg mener, at der nu er en større platform end nogensinde, for at man kan være homoseksuel idrætsudøver, siger Troy Deeney.