Priskes tropper varmer op til FCK med dansk debut og 5-2-sejr

Sparta Prag var foran 5-0 efter 57 minutter og kommer til København og Parken med selvtillid, selv om der senere kom grus i maskineriet.

Det må være konklusionen, efter at Brian Priskes tropper lørdag bankede FK Pardubice 5-2 i den bedste tjekkiske række. Det var Sparta Prags tredje sejr i tre ligakampe i den nye sæson.

Mesterholdet gav debut til den danske målmand Peter Vindahl, som for nylig kom til klubben fra hollandske AZ Alkmaar på en lejeaftale.

Den tidligere FC Nordsjælland-profil havde i første omgang ikke alverden at lave i et meget ensidigt opgør, som hjemmeholdet sad meget tungt på i den første time.

Stjerneangriberen Jan Kuchta headede et flot indlæg fra nyankomne Veljko Birmancevic i kassen efter et kvarter, og siden fulgte yderligere to mål inden for de næste ti minutter.

To mål i starten af anden halvleg lukkede kampen, inden Pardubice fik passeret Vindahl et par gange

Brian Priske gjorde i sidste sæson Sparta Prag til tjekkisk mester for første gang siden 2014. Til gengæld skuffede holdet stort i Europa med et samlet 1-2-nederlag til norske Viking i kvalifikationen til Conference League.

Derfor vil motivationen uden tvivl være i top i de kommende opgør mod FC København i Champions Leagues tredje kvalifikationsrunde. FCK er vært for den første tirsdag, og der er returkamp i Prag ugen efter.

Priske, der har blandt andre danskerne Lars Friis og Christian Clarup i sin stab, manglede i storsejren over Pardubice sine to andre danske spillere i truppen.

Både venstreback Casper Højer og forsvarsstyrmand Asger Sørensen var således skadet.