Protest-storm i Superligaen efter udvisningsrekord

Superligaen satte rød rekord mandag aften, da Francisco Junior røg ud i Parken.

Seks udvisninger i samme runde er aldrig tidligere set i landets bedste række.

Spørgsmålet er imidlertid, om rekorden kommer til at stå.

Ekstra Bladet erfarer, at postkassen hos disciplinærudvalget er blevet fodret hyppigt inden for de seneste dage.

Tre klubber føler sig uberettiget ramt af udvisninger og vil have omstødt de ventende karantæner.

Randers FC vil have lup på Erik Marxens groteske straffespark og efterfølgende advarsel i Brøndby.

Tv-billeder viser, at dommer Jakob Kehlet vurderede situationen forkert, og 'offeret,' Simon Hedlund, udtrykte efter kampen forundring over kendelsen.

Kronjyderne vil have advarslen slettet, så Erik Marxen slipper for at afsone karantæne i den vigtige kamp ude mod SønderjyskE på søndag.

I FC Midtjylland bekræfter sportschef Svend Graversen i en kortfattet sms, at ulvene også har smidt en protest afsted efter udvisningsorgiet i Aarhus.

Paul Onuachu blev sendt i bad efter en tackling midt i anden halvleg, hvor det på tv-billederne fremgik, at han ikke havde ramt sin modstander, Jens Stage.

Ulvene forsøger at få slettet den advarsel, som Paul Onuachu fik i situationen. Dermed håber guldbejlerne på at have sin målvarme angriber kampklar til opgøret mod FC Nordsjælland.

Endelig undersøger AC Horsens også muligheden for at få udvisningen af Hallur Hansson slettet. Færingen røg ud, da dommer Michael Tykgaard mente, at han skulle have gult for forsøg på at filme sig til et frispark.

AC Horsens har ifølge Ekstra Bladets oplysninger indgivet protest over den afgørelse.

For en god ordens skyld skal det også tilføjes, at udvisningerne til Marc Dal Hende, Casper Højer Nielsen og Francisco Junior ikke bliver genstand for protester.

