PSG-ejer går fri

Det lykkedes ikke den schweiziske statsanklager at få dømt PSG-ejer Nasser Al-Khelaifi for korruption. Fodboldpræsidenten fra Qatar blev frikendt ved en domstol i Lausanne fredag.

Retten fandt det ikke bevist, at Al-Khelaifi i sin egenskab af formand for medieselskabet beIN Media havde bestukket topfolk i Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) for at få tv-rettigheder til fodbold-VM.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Der var tale en om en ankesag anlagt af statsanklageren i Schweiz, da Al-Khelaifi også i første instans blev frikendt.

Sagen handlede om, at Al-Khelaifi under et møde tilbage i 2013 ville bestikke den tidligere FIFA-generalsekretær Jerome Valcke til at sikre, at rettighederne for VM i 2026 og 2030 endte på hænderne af beIN Media.

Ifølge anklageren skulle PSG-ejeren have lovet Valcke at købe en villa på Sardinien til 37 millioner kroner, som to år efter skulle overdrages til Valcke under bestemte forudsætninger.

Den tidligere franske FIFA-generalsekretær skulle til gengæld have lovet at gøre, 'alt hvad der stod i hans magt', for at rettighederne endte hos Al-Khelaifis selskab.

Tv-rettighederne for de to VM-slutrunder endte året efter hos beIN Sports, men ifølge retten kan det altså ikke bevises, at det skete ved hjælp af bestikkelse.

Valcke blev af samme årsag frikendt i sagen. Han er dog dømt for noget lignende i en anden sag og er fortsat tiltalt i andre sager om bestikkelse i sin tid hos FIFA.

Han var generalsekretær under den tidligere skandaleombruste FIFA-præsident Sepp Blatter, indtil FIFA-skandalen begyndte at rulle efter en ransagning i 2015.

Blatter samt en lang række andre topfolk i forbundet er gennem de seneste år blevet dømt for forskellige kriminelle handlinger i tiden hos FIFA.

