PSG-præsident: Vi er ikke længere velkomne på Parc des Princes

De sidste 48 år har Paris Saint-Germain spillet sine hjemmekampe på Parc des Princes i Paris. Nu er lejeopholdet ophørt, og det giver spændinger i forholdet mellem klubben og kommunen i Paris.

Det oplyser nyhedsbureauet AFP.

Paris Saint-Germains præsident, Nasser Al-Khelaifi, har i et interview med det spanske medie Marca meddelt, at klubben er under pres fra kommunen i Paris og derfor overvejer at sige farvel til hjemmebanen gennem de sidste 48 år.

- De presser os til at tage afsted. De leger med os, og nu er vi trætte af det, siger Al-Khelaifi.

- Jeg elsker Parc des Princes, det er en del af vores historie, og det respekterer jeg mere end noget andet. At blive her har altid været vores ønske. Men jeg tror ikke, at de vil have os her.

PSG-præsidenten og Qatar Sport Investment (QSI), som ejer den franske hovedstadsklub brokkede sig sidste uge til pressen over, at byrådet i Paris ikke ville sælge Parc des Princes til klubben.

Diskussionen om et salg af stadion er taget op i byrådet, men:

- Før vi kan tage stilling til, om vi vil sælge, skal vi blive enige om en pris. I dag er vi endnu ikke nået til ende i de forhandlinger, sagde kommunens byudviklingschef, Emmanuel Gregoire, ifølge AFP i sidste uge i forbindelse med Al-Khelaifis kritik.

Men Paris lader sig ikke presse af truslen om, at PSG vil forlade hjemmebanen, hvis kommunen ikke sælger stadion.

Kommunen understregede det med at henvise til, at klubben har haft lejeaftalen på 30 år.

- Det er ikke vores prioritet at sælge Parc des Princes til dem. Det er en del af byens og parisernes kulturarv, sagde Emmanuel Gregoire.

Parc des Princes blev oprindeligt bygget i det sydvestlige Paris i 1897 nær tennisanlægget Roland Garros.

Stadionet var hjemmebane for det franske fodbold- og rugbylandshold, indtil Stade de France blev bygget i forbindelse med VM i Frankrig i 1998.