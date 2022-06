Qatar-feber: Over en million billetter solgt

1,2 millioner billetter er blevet solgt til VM-slutrunden i Qatar senere på året. Det meddeler arrangørerne onsdag.

Det er første gang, at der er blevet offentliggjort et antal af solgte billetter til verdensmesterskabet.

- Jeg tror, at der er solgt 1,2 millioner billetter allerede. Så folk køber faktisk billetter og glæder sig til at komme, lyder det fra Hassan Al Thawadi, der er chef for Qatars VM-komité.

Salget af billetter er senere blevet bekræftet ifølge AFP.

Totalt vil der kunne sælges omkring to millioner billetter, men mange flere fodboldfans ønsker at se kampene i løbet af de 28 dage i november og december.

VM-arrangørerne har tidligere meddelt, at der er ansøgt om 23,5 millioner billetter til VM. Det er et tal, der kan stige op mod slutrunden.

Til sammenligning var der i dagene før starten på VM i Rusland i 2018 solgt 2,4 millioner billetter.

VM i Qatar har fået meget kritik på grund af synet på menneskerettigheder og forholdene for migrantarbejdere i landet.

Fodbold-VM starter 21. november og varer til 18. december. Danmark er blandt de deltagende nationer.

