Qatar sår tvivl om dødsfald blandt VM-arbejderne

De kommende VM-værter fra Qatar forsøger endnu engang at skabe tvivl om de mange dødsfald blandt de migrantarbejdere, der skal gøre landet klar til slutrunden i november-december næste år.

Det kom frem da FIFA’s præsident Gianni Infantino mandag, efter pres og breve fra de nordiske lande, var vært for en større konference om situationen i Qatar. Blandt emnerne var de mange tusinde dødsfald blandt de godt to millioner migrantarbejdere.

Det er især en artikel fra januar i den engelske avis The Guardian, som har sat tryk på debatten. Avisen berettede om 6.500 dødsfald siden den lille ørkenstat tilbage i 2010 fik tildelt VM i 2022. Dødstallet kan dog være langt større, for de 6.500 dækker kun over migrantarbejdere fra en lille håndfuld lande.

I de seneste måneder har råbet om boykot af VM lydt i flere lande. Blandt andet har 40 norske klubber opfordret det norske fodboldforbund til at boykotte VM i Qatar, og herhjemme har det samme krav lydt fra fangrupper.

Men Qatar anerkender ikke tallet 6.500. I en udtalelse fra DBU, som deltog i mødet med formand Jesper Møller, direktør Jakob Jensen og fodbolddirektør Peter Møller, hedder det:

’DBU tog flere gange ordet og bad om større klarhed om antallet – og årsagen – til dødsfald i Qatar i forbindelse med forberedelserne af VM. I januar i år meldte den engelske avis The Guardian, at godt 6.500 migrantarbejdere har mistet livet i Qatar siden 2010, hvor FIFA besluttede at placere VM-værtskabet i Qatar. På mødet afviste VM-værterne det tal som ’falsk’ og fastholder, at antallet af dødsfald er meget lavere.’

Til Ekstra Bladet siger Jakob Jensen, at DBU bad om at få undersøgt de mange uforklarlige dødsfald blandt migrantarbejderne.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jakob Jensen deltog i det virtuelle møde med FIFA. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

- Ja, det spurgte vi ind til. Der kom ikke noget klart svar, men det er en dialog, vi kan fortsætte med. Et af de forhold der gør sig gældende er, at der er ret stor uenighed om hvor mange dødsfald, der rent faktisk har fundet sted. Der er tal fra The Guardian og andre fra FIFA’s komite. Der er helt andre tal fra FN. Den klare melding fra os var, at uanset hvilke tal der er gældende, så er et dødsfald et for meget, og derfor bør de undersøges af en uafhængig instans.

- Et krav har været at få obduceret de mange lig, så man kan få forklaret hvorfor de dør så pludseligt. Var det også en del af dagsordenen?

- Det var et møde, hvor der deltog 25 fodboldforbund, og hvor vi fra DBU tog ordet flere gange og henviste til vores brev. Men der var mange, der markerede en kritisk røst – især fra nordisk regi. Nu tager vi nogle samtaler igen indbyrdes blandt de nordiske lande. Vi tager det op igen til FIFA-kongressen 21. maj, og så tager vi den derfra, siger Jakob Jensen.