Ramt af nyt hjertestop

For knap tre måneder siden blev den tidligere superligaspiller Jonathan Richter ramt af et hjertestop.

Det skete, mens han 8. oktober spillede en kamp med sit hold i kørestolsbasket i Nørrebrohallen i København, skriver B.T.

Episoden har han fået beskrevet af blandt andre en af spillerne fra modstanderholdet.

- Pludselig kigger han på mig. Så knækker jeg sammen og triller bare direkte ind i væggen. De ser med det samme, at noget er fuldstændig galt, siger han til B.T.

En læge tilså hurtigt 37-årige Richter, og i hallen var der en hjertestarter. Han blev bragt på Rigshospitalet, hvor han tilbragte to dage i kunstig koma, før han blev vækket.

Annonce:

- Jeg tror egentlig først, jeg tænkte: 'Really, er det virkelig det'. Men så kan jeg mærke, jeg er virkelig medtaget. Jeg kan ikke rigtig komme op i sengen, fordi jeg har så ondt i brystkassen. Jeg er meget fattet, jeg er ikke lige så langt væk som sidste gang. Jeg er hurtig til at fange præmissen, siger han.

Det var anden gang, at han var udsat for en livstruende hændelse.

Richter spillede i 2009 en reserveholdskamp mod FC Nordsjælland, da han blev ramt af et lyn. Også her blev han genoplivet, og siden blev den nederste del af hans venstre ben amputeret.

Ifølge Richter er den foreløbige konklusion efter hjertestoppet i år, at arvæv har blokeret for, hvor meget blod hjertet kunne pumpe. Det er et resultat af ulykken i 2009.

Jonathan Richter har siden hjertestoppet fået indopereret samme type pacemaker, som landsholdsspilleren Christian Eriksen fik efter sit hjertestop under EM i 2021.

Den tidligere fodboldspiller vil gerne tilbage på kørestolsbasketbanen, men har endnu sit comeback til gode. Richter har en kone og to børn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?