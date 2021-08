Randers bestod manddomsprøven

Randers FC står efter 1-1 med en reel mulighed for at indløse billet til Europa League efter en international manddomsprøve hjemme mod Galatasaray.

Kronjyderne var i lange perioder det bedste mandskab mod det tyrkiske storhold, som blev nødt til at indskifte Ryan Babel, Arda Turan, Radamel Falcao og Sofiane Feghouli for at hindre at Randers FC ville rive gæsterne totalt over.

Det kom efter en forrygende indledning på anden halvleg, hvor Frederik Lauenborg efter 53 minutter sørgede for den store forløsning, da han fra tæt hold bankede kuglen ind til 1-1.

Det kunne næsten ikke være en bedre repræsentant for dette Randers FC-mandskab, der kom på måltavlen. En bundærlig arbejdsmand, der til enhver tid sætter holdet øverst.

Hans skarphed var påkrævet på en aften, hvor kronjyderne den første time gav Galatasaray masser at tænke over.

Vito Hammershøy-Mistrati har været et monster på Randers FC’s tur mod toppen i Superligaen og er blevet matchvinder de seneste par kampe.

Mod tyrkerne fik han en lille håndfuld muligheder af dem, som han pløkker ind med største selvfølgelighed i ligaen. Mod Galatasaray var sigtekornet lige så skævt som det, der sidder på riflerne på Bakken.

Men chancerne var der i passende antal, og derfor var det let for Randers at forelske sig i sit Superliga-hold igen.

Kronjyderne er kun undtagelsesvist mødt op i større antal end 5000 på byens fodboldarena de seneste fem år.

Covid-19 har naturligvis kostet i den anledning, men oplevelsen af tilskuermæssig armod har domineret længe på disse kanter.

Torsdag aften flettede Randers atter fingre med sine fodboldhelte. Selv om 1600 vilde Galatasaray-fans var mødt frem til den første playoff-kamp til Europa League, så holdt Randers sig ikke tilbage.

På et stadion der ikke er kendt for at være elektrisk var stikket blevet sat i den rigtige kontakt torsdag aften og hjemmefansene lod sine pokalvindere mærke hele vejen, at de havde deres ryg.

Foto: René Schütze

’Vi er det gamle Randers Freja. Husker I os? Vi er genopstået…’ har sjældent lydt smukkere og været mere relevant end denne aften, hvor Randers FC meldte sig ind som en troværdig europæisk repræsentant.

De var med til at rive Randers ud af ærgrelsen, da Kerem Aktürkoglu midt i første halvleg noget tilfældigt bragte tyrkerne i spidsen. Han huggede til fra distancen og bolden ramte uheldigt Simon Piesinger på læggen og tog en umulig bue ind over Patrik Carlgren.

En bitter pille for Randers FC at sluge, der havde virket som det bedst organiserede mandskab indtil da.

Og indsatsen rakte til at æde sig tilbage i kampen med topholdets ukuelige tro på egne evner.

Men da kronjyderne havde brug for at sætte trumf på, så betød Galatasarays vilde indskiftere at kampen skiftede karaktér og de sidste 20 minutter sværmede Galatasaray om et sejrsmål.

De dødtrætte Randers-spillere vaklede rundt, men i stedet for at blive fældet i slutfasen kom tilskuerne atter til undsætning og bar dem i land.

Og selv om det bliver en kæmpeopgave i returkampen, så viste Randers FC den første time, at de sagtens kan gøre rigtig ondt på denne modstander.

Sådan varmede Galatasaray-fansene op til kampen i Randers: