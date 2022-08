Randers tager første sejr i Superligaen

Randers FC er fortsat ubesejret i Superligaen, mens AC Horsens har lidt sæsonens første nederlag.

Det er status, efter at Randers fredag aften vandt de to holds indbyrdes møde med 1-0. Den østrigske angriber Marvin Egho blev matchvinder på eget græs med et mål midt i første halvleg.

Efter fire spillerunder står Horsens noteret for syv point, mens Randers har seks point efter en enkelt sejr og tre uafgjorte.

Selv om begge mandskaber var gode til at lukke hinanden ned i offensiven, var det fortjent, at Randers tog alle tre point.

Hjemmeholdet kendte sin besøgelsestid og tog desuden klart mest initiativ.

Horsens stod ofte langt tilbage i banen, og trods flere fine omstillingsmuligheder lykkedes det kun holdet at få en enkelt afslutning sat inden for målrammen.

De helt store muligheder lod vente på sig i starten af kampen, og spillet foregik for det meste midt på banen.

Annonce:

I midten af første halvleg fandt Randers dog pludselig plads foran udeholdets felt, hvor et fladt indlæg blev sendt afsted fra venstresiden mod Marvin Egho, der prikkede bolden i mål.

Frem mod pausen havde Randers det største spilovertag, men det var svært for hjemmeholdet at spille sig igennem udeholdets organisation.

Kort inde i anden halvleg lykkedes det Horsens-nyindkøbet Samson Iyede at få bolden i kassen, men målet blev omgående annulleret for offside.

Horsens kom efterfølgende bedre med i spillet, men kæmpede med at sætte hjemmeholdet under pres. I stedet lykkedes Randers med at trække tempoet ud af spillet.

Til sidst var det dog ved at gå galt for hjemmeholdet alligevel. I tillægstiden var Horsens tæt på at udligne efter et hjørnespark, men Randers-målmand Patrik Carlgren dykkede ned og afværgede Horsens' bedste forsøg i kampen.