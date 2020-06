Randers-træner er bitter over at smide top-6 væk

Randers FC havde mandag alle chancer for at lægge ultimativt pres på AaB i kampen om Superligaens sjetteplads, der er lig med en billet til mesterskabsspillet.

AaB smed søndag to point i sin kamp i Esbjerg, og derfor var kronjydernes hjemmekamp mod Hobro en god mulighed for at hale ind på nordjyderne.

Randers greb dog ikke chancen, da holdet tabte 0-1, og det var træner Thomas Thomasberg ærgerlig over.

- Det er utroligt skuffende, når vi efter en ellers dårlig start har brugt så lang tid på at hænge fast i top-6.

- Vi har siden den dårlige start enten været i top-6 eller lige omkring, og derfor er det utrolig bittert at tabe sådan en hjemmekamp og dermed ikke have chancen i sidste runde ovre i Parken mod FCK, siger træneren.

Tyske Björn Kopplin, der i mandagens kamp startede som højreback for Randers, er ligesom sin træner alt andet end tilfreds med situationen.

- Stemningen er ikke god lige nu.

- Vi har spillet efter top-6 hele sæsonen, og den er selvfølgelig ikke færdig endnu, men vi kan ikke længere nå vores mål.

- Vi er ude af pokalen, og vi kommer ikke i top-6, og det vil man bare gerne, konstaterer tyskeren.

Selv om om Randers har udspillet sin rolle i forhold til mesterskabsspillet, så har holdet dog stadig noget andet at spille for ifølge Thomasberg.

- Der er stadig mange kampe endnu, og så længe vi ikke er matematisk sikrede, spiller vi for at undgå nedrykning.

- Vi har vist indtil videre i sæsonen, at vi er bedre end de hold, der er placeret under os, og det skal vi slå fast nu, mener Randers-træneren.

Efter mandagens nederlag til Hobro vurderer han dog, at holdet skal samle sig efter den enorme skuffelse.

- Der bliver selvfølgelig en mental opsamling nu her, og det er en stor opgave, som vi skal løfte i samarbejde med spillerne, siger Thomasberg.