Rasende stjerne: La Liga undersøger mulig racisme

Vinicius Junior var ved at ende i karambolage med Valencias tilskuere, da Real Madrid søndag aften var på besøg på Estadio Mestalla.

Gæsternes stjernespiller var nærmest helt ude på tilskuerrækkerne og pegede ivrigt ud mod en person, der ifølge ham havde råbt efter ham eller gestikuleret til ham.

La Liga indleder nu en undersøgelse af situationen, som ifølge flere Real Madrid-spillere handlede om, at Vinicius Junior blev udsat for racisme.

- Fodbold kommer i baggrunden, for vi gennemgik noget, der er svært at forklare, siger Real Madrid-backen Lucas Vázquez ifølge AFP.

- At der stadig er racisme på stadioner er uacceptabelt. Der skal gøres noget, siger han.

Vinicius Junior var rasende på Valencias fans under søndagens kamp. Foto: Jose Jordan/Ritzau Scanpix

Og La Liga har i første omgang forsøgt at gøre noget ved at varsle, at man indhenter billeder og videomateriale fra kampen.

- Hvis der bliver identificeret en hadforbrydelse, vil La Liga tage de passende juridiske skridt, skriver La Liga på Twitter.

Real Madrid-målmand Thibaut Courtois var rasende på sin holdkammerats vegne, og han var klar til at udvandre fra banen.

- Hvis Vinicius havde sagt, at han ikke ville spille mere, så ville jeg forlade banen med ham, for vi kan ikke tolerere de her ting, siger Courtois, der fortæller, at han selv hørte racistiske tilråb i løbet af kampen.

Vinicius Juniors holdkammerat Antonio Rüdiger måtte holde den rasende brasilianer tilbage. Foto: Pablo Morano/Ritzau Scanpix

Real Madrid-træner Carlo Ancelotti ville slet ikke tale om fodbold efter kampen.

- Det, vi oplevede, er uacceptabelt. Et helt stadion, der kommer med racistiske tilråb. Jeg sagde til dommeren, at han skulle have stoppet kampen, siger Ancelotti, der mener, at racisme altid bør føre til afbrydelse af kampe.

Vinicius Junior var efter hændelsen helt oppe at køre og blev hovedaktør i endnu en batalje i søndagens opgør.

Han endte således med at få rødt kort, efter at han havde slynget sin arm ind i hovedet på Valencias Hugo Duro.

Forinden var han selv blevet angrebet af flere Valencia-spillere.

- Den første, der skulle have haft rødt kort, var Hugo Duro, som greb fat i halsen på Vinicius, siger Thibaut Courtois.

Vinicius Junior, der kommer fra Brasilien, har flere gange tidligere været udsat for racisme i La Liga.