Reagerer efter fan-hyldest: - Jeg er meget glad

Det var et helt særligt øjeblik for Jakub Jankto, da han søndag trådte ind på grønsværen på Generali Arena i Prag.

For første gang skulle tjekken i kamp, efter han 13. februar sprang ud som homoseksuel.

Heldigvis blev Sparta Prag-spilleren taget imod med klapsalver og jubelbrøl fra de fremmødte fans - og det glæder Jankto selv.

- Folket klappede af mig i den første kamp, efter jeg sprang ud. Jeg er meget glad, siger tjekken i et interview med tv-kanalen Italia 1, som avisen La Gazzetta dello Sport har set.

- Efter lang tid spillede jeg med et smil.

Det var da også et øjeblik, der fik hårene til at rejse sig, da Jankto efter 70 minutter kom på banen i en kamp, som Sparta Prag vandt 3-0.

Vil hjælpe andre

Efter han sprang ud, har Jakub Jankto forholdt sig i kritiske vendinger til den homofobi, han ser i fodboldmiljøet. Samme kritik lufter han også over for Italia 1.

- Fodboldens verden er homofobisk. Hvis jeg er den første aktive fodboldspiller, der indrømmer det (at være homoseksuel, red.), så er den det.

- Jeg håber, at dette også hjælper dem, der bliver ved med at gemme sig. Jeg lægger mit ansigt ind i det, og det vil jeg fortsætte med, siger den tjekkiske landsholdsspiller og tilføjer, at han håber, det bliver normalt at springe ud som fodboldspiller.

Jankto har en treårig søn med ekskæresten Markéta Ottomanská, hvilket han også forholder sig til i interviewet.

- Jeg vil forsøge at beskytte dem begge. Jeg kan ikke gøre meget ved, hvad andre gør, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Janktos danske trænere, Brian Priske og Lars Friis, samt holdkammerat Casper Højer, men indtil videre uden held.

