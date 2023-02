Real Madrid afværger pointtab i Pamplona

Real Madrid forsøger stadig at holde presset på FC Barcelona i toppen af La Liga.

Lørdag aften lykkedes det for hovedstadsklubben at snuppe tre point i den vanskelige udekamp mod Osasuna. Real Madrid vandt den intense duel i Pamplona 2-0 på scoringer af Federico Valverde og Marco Asensio.

I det 78. minut tog Valverde et klogt løb ind i feltet og kunne styre et indlæg fra Vinicius Junior i mål. Dermed fulgte Valverde flot op på sidste uges helterolle, hvor han med et mål i semifinalen og to mål i finalen var med til at sørge for, at Real Madrid vandt verdensmesterskabet for klubhold.

I tillægstiden gjorde Marco Asensio det til 2-0 i lørdagens ligakamp.

Brasilianske Vinicius Junior var på godt - og mest ondt - den mest centrale aktør i opgøret.

Allerede efter ti minutters spil brændte han en friløber, og det var et varsel om, hvad der ventede. I løbet af anden halvleg tabte han yderligere to direkte dueller til Osasuna-keeper Sergio Herrera.

Den allestedsnærværende brasilianer fik også bolden i nettet to gange, men i begge tilfælde blev scoringerne annulleret for offside. Desuden var han ved at ryge i totterne på en modstander og indkasserede et gult kort.

Med oplægget til 1-0-scoringen og de tre point klager Vinicius Junior dog næppe over udbyttet af kampen.

Real Madrid er nu fem point efter FC Barcelona, der søndag kan øge afstanden til otte point før sæsonens sidste 16 spillerunder.