Real Madrid deler med Villarreal i spansk topkamp

Der var topkamp i La Liga lørdag, da Villarreal og Real Madrid tørnede sammen.

De forsvarende mestre fra hovedstaden var på jagt efter tre point efter at have tabt til Valencia lige før landsholdspausen, men det blev kun til et enkelt lørdag.

Således endte Villarreal og Real med et point hver efter 1-1. Førstnævnte forbliver dermed på tabellens andenplads med 19 point for 10 kampe, mens Real Madrid missede muligheden for at overhale netop Villarreal.

Zinedine Zidanes tropper ligger således stadig på fjerdepladsen med 17 point efter 9 kampe.

Real Madrid var lørdag uden profilerne Karim Benzema, Casemiro og Sergio Ramos.

Men de forsvarende mestre havde altså ikke brug for den stærke trio for at bringe sig i front. Stadionuret havde ikke engang rundet to minutter, da Mariano Díaz, som havde fået chancen i Benzemas fravær, headede gæsterne på 1-0.

Den eksplosive start blev dog ikke en indikator for, hvordan kampen ville forløbe. Resten af første halvleg bød ikke på ret mange højdepunkter. Begge hold kæmpede med at komme til chancer, og så kunne Real altså gå til pause med den smalle føring.

Tendensen fortsatte i starten af anden halvleg. Men som slutfløjtet nærmede sig, pressede Villarreal mere og mere på.

Real-spillerne var på grund af deres føring ikke så angrebsivrige, og det gav mulighed for, at hjemmeholdet kunne tage teten.

Det kneb med at komme til store chancer for Villarreal, men alligevel lykkedes det at få udlignet med cirka et kvarter tilbage.

Samuel Chukwueze blev nedlagt i feltet, og dommeren pegede på straffesparkspletten. Den spanske landsholdsangriber Gerard Moreno tog sig af forsøget og sendte bolden forbi Thibaut Courtois, der ellers sprang til den rigtige side.

Udligningen åbnede kampen mere op, og spillet foregik i slutfasen primært i de to ender af banen, men det blev altså ikke til flere mål.