Real Madrid kan udløse kæmpe-transfer

18-årige Eduardo Camavinga er undervejs til kongeklubben, hvilket forventes at få Rennes til at rykke på Jens-Lys Cajuste

Transfers har det med at falde som dominobrikker, og lige nu er Real Madrid ved at vælte en brik, der kan rive FC Midtjylland med efterfølgende.

Det ombejlede stortalent Eduardo Camavinga fra Rennes bliver af de store spanske aviser nu placeret som en fremtidig Real Madrid-spiller.

Ifølge Marca er det kun detaljer, der skiller overgangen til 31 mio. euro fra at blive effektueret.

Det sender Rennes på markedet efter en potentiel afløser.

Franskmændene har godt nok hentet Baptiste Santamaria for et par uger siden, men det skulle ikke have betydning for interessen for Jens-Lys Cajuste.

Flere bud hen over sommeren

Rennes skal derfor nu gøre op, om de er parat til at geninvestere halvdelen af Real Madrid-pengene i FC Midtjylland.

Interessen for Jens-Lys Cajuste har været velbeskrevet længe, og der er afsendt flere bud i løbet af sommeren, men Rennes har ikke været villig til at matche FC Midtjyllands krav på 15 mio. euro.

Det bliver den helt store gyser på deadlinedag på MCH Arena, om buddet kommer nu.

Jens-Lys Cajuste har ikke været med omkring FC Midtjyllands hold siden sommerpausen, fordi klubben forventede et salg. Svenskeren er lige nu standby i den svenske landsholdslejr, hvor han afventer, om deadlinedag bringer drømmeskiftet.

Indtil nu har Rennes ikke fremsat et deadlinebud, men salget af Camavinga er heller ikke på plads.

