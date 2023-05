Real Madrid vinder spansk pokalturnering

Der skal gøres plads i Real Madrids i forvejen bugnede pokalskab.

Lørdag vandt hovedstadsklubben således pokalturneringen Copa del Rey efter en 2-1-sejr i finalen over Osasuna på Estadio de La Cartuja i Sevilla.

Underdoggen Osasuna stod i sin blot anden pokalfinale og spillede optimistisk til i jagten på sin første triumf. Det gav en underholdende, afvekslende og jævnbyrdig finale.

Brasilianske Rodrygo blev med to mål matchvinder for Real Madrid, men også landsmanden Vinicius Junior strålede og lavede forarbejdet til begge træffere.

Rodrygo blev den helt store helt for Real Madrid. Foto: Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix

Det er 20. gang, at Real Madrid stryger helt til tops i Copa del Rey, hvor klubben dog halter efter både FC Barcelona og Athletic Club, der har vundet henholdsvis 31 og 23 titler.

Efter en periode med svingende resultater er pokaltriumfen en tiltrængt opmuntring for Carlo Ancelottis tropper, som tirsdag er vært for den første af to semifinaler i Champions League mod Manchester City.

Real fik en forrygende start på finalen, da Vinicius Junior efter mindre end to minutters spil dansede forbi en modspiller i venstre side og lagde bolden inden foran mål, hvor Rodrygo svingede venstrebenet og åbnede ballet.

Osasuna truede med direkte spil, indlæg og dødbolde flere gange Thibaut Courtois i den anden ende, men den belgiske keeper var ikke for alvor udfordret af et par hovedstød inden for rammen.

Der blev kæmpet til det sidste, men Osasuna missede sejren. Foto: Javier Soriano/Ritzau Scanpix

Senere i første halvleg blev Courtois passeret af en pågående og aggressiv Abde Ezzalzoul, men højreback Dani Carvajal sparkede væk på stregen.

Real havde også sine chancer for at øge til 2-0 inden pausen. Tættest på kom østrigeren David Alaba med et frisparksdrøn på overliggeren fra omkring 30 meters afstand.

Osasuna knoklede ufortrødent på i anden halvleg, og efter 57 minutter kom belønningen, da Lucas Torro fra feltets buekant midt for mål på fremragende vis vristsparkede balance i regnskabet.

Euforien hos de medrejsende fans fra Pamplona varede godt ti minutter, inden Rodrygo genoprettede Reals føring.

Igen driblede Vinicius Junior sig ind i feltet fra venstre side.

En Osasuna-forsvarer forsømte at cleare, og efter et blokeret Toni Kroos-skud trillede bolden hen foran Rodrygo, der gjorde sig selv til dobbelt målscorer og finalehelt.