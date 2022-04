Real-træner roser evner til at bevare roen i massiv modvind

Real Madrid-cheftræner Carlo Ancelotti roser sine spillere, selv om de tirsdag aften måtte gå fra banen i udekampen mod Manchester City med et 3-4-nederlag i den første af to Champions League-semifinaler.

Havde italienerens spillere ikke vist stor moral i opgøret, kunne det være gået meget værre, da holdet var i massiv modvind i første halvleg. Allerede efter ti minutter var Real bagud 0-2, og efterfølgende blev City ved med at skabe chancer.

- Mine spillere blev ikke bragt ud af fatningen, da vi havde det meget vanskeligt. De første 20 minutter var meget udfordrende for os, men derfra var vi i stand til ganske langsomt at kæmpe os tilbage i kampen, så vi stadig har en helt åben chance for at gå videre, siger Carlo Ancelotti til britiske BT Sport.

- Manchester City er et meget stærkt fodboldhold, men vi gav dem konkurrence. Den gode ting er, at vi scorede tre mål, den dårlige ting er, at vi lukkede fire mål ind.

Han medgiver, at hans hold generelt havde svært ved at stække Manchester Citys bevægelige offensiv. Opgøret igennem lå den næste store chance til hjemmeholdet konstant og lurede.

Det må til gengæld have været sjovt at se på for neutrale iagttagere, bemærker han.

- Som fodboldfan må det have været en fantastisk kamp, men som cheftræner for Real Madrid må jeg også konstatere, at vi lukkede for mange nemme mål ind, siger Ancelotti.

Han peger på 'Bernabeus magi' som en nøgle til, at hans hold kommer sejrrigt ud af returkampen i næste uge.

Inden da venter en ligakamp mod Espanyol på lørdag. Med bare et enkelt point i den på papiret overkommelige hjemmekamp vinder Real Madrid det spanske mesterskab.