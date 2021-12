Revser Netflix: - De udnyttede mig

Den tidligere Sunderland-spiller Jack Rodwell åbner for, hvordan det var at blive portrætteret i Netflix-dokumentarserien 'Sunderland 'Til I Die'

For ti år siden var han et funklende talent med udsigt til en fremtid, mange kun drømmer om.

Men karrieren som fodboldspiller blev aldrig helt så fantastisk for den nu 30-årige Jack Rodwell, der efter ophold hos Everton og Manchester City langsomt dalede ned gennem de engelske fodboldrækker.

I 2014/2015-sæsonen blev han hentet til Sunderland mod en solid hyre. En ikonisk arbejderklub, der få år senere slet ikke kunne få det til at hænge sammen, hvorfor de måtte bytte tilværelsen som Premier League-klub ud med Championship. Og senere League One.

I 2018, året efter nedrykningen fra den bedste engelske række, producerede streamingtjenesten Netflix en dokumentarserie om klubben. I en af episoderne giver daværende sportsdirektør Martin Bain udtryk for sin utilfredshed med, at han ikke kan komme af med Rodwell. Han er nemlig dyr i drift og spillede sjældent grundet skader.

Men hovedpersonen følte sig udstillet i dokumentaren, og nu har han i et interview med The Athletic taget bladet fra munden.

- Jeg følte bare, at de udnyttede mig. For at være ærlig har jeg ikke snakket så meget om det, for det er ikke noget, jeg gider at bruge min energi på.

- Jeg ved, hvordan jeg er som person, og det gør min familie og venner også. Det er det vigtigste, fortæller han til mediet ifølge Aftenposten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rodwell i aktion mod Leroy Sané. Foto: Andrew Yates / Ritzau Scanpix

Selvom han kun spillede to kampe i den sæson, hvor Sunderland rykkede ned igen, var Rodwell en af de mest fremtrædende figurer i dokumentaren, der i skrivende stund har to sæsoner.

Hans kontrakt blev efterfølgende revet i stykker, og fire år i Sunderland-folden var fortid.

Midtbanespilleren har siden været i Blackburn og Sheffield United. Nu er han på kontrakt i WS Wanderes på den anden side af kloden i Australien.

Efter nedrykningen til League One har Sunderland ikke formået at rykke op igen.