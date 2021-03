Rørt Gravesen: Utroligt trist

- Jeg voksede op med Tommy Troelsen. Han var en stor del af Vejle Boldklub, da jeg var knægt, og han var en, man så op til, siger Thomas Gravesen, der fik den triste besked af en kammerat først på eftermiddagen.

Gravesen, der har haft legender som Ole Fritsen og Ulrik le Fevre som trænere i ungdommen, har aldrig haft nærkontakt med Tommy Troelsen som træner. Men i Vejle Boldklub husker og ærer man legenderne.

- Tommy var en af stjernerne fra gamle dage, og han var altid på stadion for at se fodbold – og så var han jo også kommentator. Jeg er jo vokset op til lyden af hans velkendte stemme, som man husker fra tv, siger Thomas Gravesen.

- Jeg har haft en del med ham at gøre, selv om han aldrig var inde over rent fodboldmæssigt. Han har aldrig været min træner, så den vej igennem kender jeg ham ikke. Men Tommy Troelsen var et koryfæ i Vejle Boldklub og en af klubbens største spillere gennem tiderne, siger han.

Og snakken er gået lystigt, hvilket aldrig var et problem for to omtrent lige snakkesalige fodboldspillere.

Tommy Troelsen og frue ankommer til TV-Oscar på hotel d'Angleterre i København. Foto: Jesper Stormly/Ritzau Scanpix

Der var tid til et par svinkeærinder under OL i Rom. Her er Tommy Troelsen kravlet op til vartegnet 'Romulus og Remus' i selskab med reservemålmanden Finn Sterobo, der døde forleden i en alder af 87 år. Han bliver mindet, når OB møder Brøndby på søndag - Vejle-spillerne ifører sig sørgebind, når Vejle møder Randers. Foto: Erik Petersen/Ritzau Scanpix

- Jeg har haft mange samtaler med Tommy og hans kone Jonna. De boede nede i Vejle centrum, så hver gang, jeg rendte på dem dernede, fik vi en sludder. På stadion har jeg snakket med ham 1000 gange. Han var en fast mand på tribunen, når Vejle spillede hjemmekampe, siger Thomas Gravesen.

Gravesen erkender, at meldingen om 'Troldmandens' død har berørt ham:

- Tommy var en lun mand og meget dedikeret til fodbold – man kunne altid få en god snak med ham. Han elskede fodbold over alt på jorden. Det var det bedste, han vidste, og sådan var det bare hele livet igennem. Det har været et privilegium at møde mennesket Tommy Troelsen. Han gjorde indtryk på mig, og det er trist, han nu er gået bort.

