Rørt til tårer: - Har ikke ord

Han startede på bænken for sin nye klub, men det gjorde ikke spor.

For Lionel Messi vidste, hvor målet stod, da han først var kommet på banen for sin nye klub, Inter Miami.

Den 36-årige argentiner fik således en drømmedebut i den lyserøde trøje, da han ved stillingen 1-1 mod Cruz Azul krøllede et frispark i kassen i det 94. minut.

Hele stadion gik amok, og efterfølgende var David Beckham, der er medejer af MLS-klubben, en rørt mand.

- Så snart jeg så, at der var frispark, tænkte jeg, at det var sådan, det skulle ende. Det er en drøm, der går i opfyldelse for alle her på stadion og for alle rundt omkring i landet at se Leo gå ind i MLS og præstere. Jeg har ikke ord, lød det fra Beckham til Apple TV+.

- Det er et stort øjeblik for det her land. Det er et stort øjeblik den her liga. Og det er et meget stort øjeblik for os, fortsatte englænderen, der kunne ses med tårer i øjnene efter scoringen.

David Beckham spillede en vigtig rolle i at lokke Messi til Miami. Foto: Stacy Revere/Ritzau Scanpix

Måtte score

Lionel Messi startede ellers noget overraskende på bænken til opgøret mod Cruz Azul i turneringen Leagues Cup, men i det 54. minut skete det så.

Messi kom på banen ved stillingen 1-1, men ti minutter senere havde Uriel Antuna udlignede for mexicanerne.

Lige indtil han - selvfølgelig - slog til.

- Jeg vidste, at jeg måtte score. Det var virkelig vigtigt at få den her sejr. Det giver os selvtillid fremadrettet, udtalte Lionel Messi efterfølgende.