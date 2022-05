Roma-topscorer: - Jeg indfriede mit løfte

Det har ikke været en sæson uden udsving for AS Roma, men onsdag leverede den italienske hovedstadsklub en af de største aftener i klubbens historie.

Med en finalesejr på 1-0 over Feyenoord blev Roma den første vinder nogensinde af Conference League - klubbens første europæiske trofæ.

Topscorer Tammy Abraham kom til klubben fra Chelsea sidste sommer, og han var lykkelig over at have holdt, hvad han lovede.

- Jeg har fra start sagt, at jeg ville hjælpe holdet i en finale og vinde en titel i min første sæson. Vi har fortjent det, fordi vi har arbejdet hårdt gennem hele sæsonen, siger Abraham ifølge BBC.

- Jeg elsker Roma-fansene. Siden min første dag har de været de bedste. Nu er vi mestre, og jeg nyder bare at være en del af holdet.

Abraham sluttede som nummer to på topscorerlisten i turneringen med ni mål. Han var også Romas topscorer i Serie A. Her blev det til 17 mål.

Roma har ikke vundet et trofæ siden Coppa Italia i 2008, og glæden var heller ikke til at tage fejl af, da dommeren fløjtede af i Tirana.

Holdets engelske forsvarsspiller Chris Smalling vandt i 2017 Europa League - som er niveauet højere end Conference League - sammen med Manchester United. I øvrigt også med José Mourinho som træner.

Men selv om han har vundet noget, der er større end Conference League, var det en særlig triumf for Smalling.

- Vi ved, hvor meget det betyder for alle i og omkring Roma. Alle kæmpede til det sidste. Vi kom til at stå en smule længere tilbage på banen, end vi ville, men alle gav alt, de havde, siger han ifølge engelske BT Sport.

- Selv om jeg er rimelig ny i klubben, er det længe siden, Roma har vundet et trofæ. Vi vidste, at det ville betyde enormt meget for klubben, hvis vi vandt i aften.

Nicolo Zaniolo blev matchvinder i finalen, da han scorede kampens enlige mål efter godt en halv times spil.