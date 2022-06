Romelu Lukaku vender tilbage

Det er under et år siden, at Chelsea brugte over 100 millioner euro på at hente Romelu Lukaku tilbage til London.

Men samarbejdet med træner Thomas Tuchel har aldrig været særligt godt, så nu tager den belgiske angriber tilbage, til hvor han kom fra.

Lukaku vender således tilbage til Inter, der solgte ham til Chelsea sidste sommer, på en etårig låneaftale.

Det skriver Chelsea på sin hjemmeside.

29-årige Lukaku nød stor succes i sin tid i Inter, og det håber belgieren uden tvivl på at gøre igen. I sine to år i Milano-klubben fra 2019 til 2021 lavede Lukaku 64 mål i 95 kampe.

Han var ligeledes med til at vinde det italienske mesterskab med Inter i 2020/21-sæsonen. Det var Inters første mesterskab i 11 år.

Lukaku var på banen i 44 kampe for Chelsea i den netop overståede sæson, men spillede i gennemsnit blot lidt over time i hver kamp.

Belgieren var også ejet af Chelsea fra 2011 til 2014. Undervejs i den periode var han udlejet til både West Bromwich og Everton.

Liverpool-klubben endte med at købe Lukaku i 2014. Efter tre år skiftede han til Manchester United i 2017.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Tourspillets ekspert: Her er holdet til 1. etape

Riis forbigået: - Forstår godt, han er skuffet

Fuglsangs Tour var i fare: Falsk Positiv

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jørgen Leth er på besøg i Ekstra Bladets Tour de France-podcast, 'Ekstra Tour'. Hør ham fortælle om sine favoritter fra årets cykelløb herunder eller i din podcast-app.