Ronaldo og Mbappé ødelagde FC Midtjyllands plan

Ulvene listede ud af deadlinedagens store transferslagsmål med halen mellem benene og et blødende sår hen over ryggen.

EM-spilleren Jens-Lys Cajuste blev stik mod alle forventninger ikke solgt, og direktør Claus Steinlein indrømmede op mod deadline over for Ekstra Bladet, at grådigheden havde været fem procent for stor.