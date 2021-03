Så er den gal igen: Tøffe på lang straftur

When the going gets tough… The Tøffe get going!

Man kan sige meget om Stig Tøfting. Oraklet fra Viby sogn ved Aarhus er f.eks. ret elendig til at vinde væddemål, men dét må man gi’ ham: Han lader fødderne tale, når han har tabt en duel på spådomme, og derfor pakkede Stig Tøfting mandag morgen ledsagevognen og snørede vandrestøvlerne før en ny opgaver, han kan udenad:

Han skal nemlig gå lige til grænsen!

På med vanten! Stig Tøfting og kammeraten Ronn ie i fuld galop med kurs mod Tranbjerg, siden Solbjerg dagens mål Horsens. Foto: Ernst van Norde

Stig troede på Trump – nu må han selv trampe turen til Flensburg efter at have tabt væddemålet til USA-analytikeren Mirco Reimer-Elster. 167 km fordelt på seks etaper venter på Plæneklipperen, inden han bliver modtaget ved grænsen af Mirco, der som modydelse leverer et passende måltid.

Ekstra Bladet fangede vores helt egen fodboldekspert i morges, da han kun manglede 163 kilometer af strafmarchen.

Humøret var glimrende efter fire kilometer i behageligt overskyet østjysk klima, der kort før kl. 10 bød på 10 graders varme.

Hvordan går det, gamle jas?

- Haha. Det går godt! Jeg er ved Tranbjerg med kurs mod Solbjerg og skal bare nå Horsens på et eller andet tidspunkt hen på eftermiddagen, siger Stig Tøfting, der er i direkte kontakt med satellitterne iført Garmin-grej.

- Det kan 11.000 ting, og jeg fatter intet af det, men jeg kan trods alt finde ud af, at jeg holder en marchfart på seks km i timen, og det er helt fint, for jeg er blevet sinket af nogle tv-fotografer, der skød knap så voldsom fart, fordi de jo gik baglæns, siger Stig Tøfting.

Da Stig gik til Herning i december 2019, blev han af venlige mennesker fodret så voldsomt med frikadeller, slik og andet godt, at det lykkedes ham at tage flere kilo på. I år starter han med en fornuftig sandwich og en pose frugt hjemme fra køkkenet i Viby. Foto: Ernst van Norde

- Det er pissesjovt, siger Stig Tøfting om brætspillet Klask, som man kan vinde under hans togt til Tyskland. At det er sjovt, betyder med garanti, at Stig Tøfting er god til det. Foto: Ernst van Norde.

Han har på dette tidspunkt følgeskab af vennen Ronnie, og der er planlagt masser af selskab til Stig, som de seks dages march skrider frem.

- Jeg skal overnatte på Hotel Opus i nat. Det er heldigt nok, for da jeg ringede og ville bestille værelse, var hotellet lukket. Direktøren har så åbnet for mig og ham selv, så vi spiser morgenmad sammen tirsdag, hvor jeg også skal møde syvårige Isabella, der har haft en hjernetumor. Hun kommer sammen med sin mor – og AC Horsens’ maskot, fortæller Stig Tøfting med forbløffende ubesværet åndedræt, mens en lastbil tømmer hornet til hilsen i forbifarten.

Plæneklipperen høster på Stig-minoen II ind til Børnecancerfonden og KidsAid, og indsamlingen passerede såmænd 52.000 kroner i morges.

- Det var inden, jeg startede, men der er plads til flere bidrag. Man kan støtte via MobilePay på 777611, og donationer kan trækkes fra, oplyser den vandrende skatterådgiver.

Der bliver også mulighed for at byde ind på forskellige præmier undervejs. Hvem vil f.eks. ikke gerne vinde en badmintondouble mod Stig Tøfting og Camilla Martin? Eller et 10-turs klippekort til padeltennis med et indbygget opgør mod den dynamiske duo Stig Tøfting og Thomas Gravesen.

Vinderne skal selv medbringe styrthjelm og førstehjælpskasse…

