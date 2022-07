Sådan gik det Superligaklubber i generalprøve

Om fem dage går starten til den nye superligasæson. Det var ensbetydende med, at de fleste klubber lørdag pudsede formen af for sidste gang, inden det går løs i den bedste danske fodboldrække.

Bedømt ud fra lørdagens mange testkampe er styrkeforholdet, som det var i slutningen af sidste sæson, at FC København er i førertrøjen.

Jess Thorups tropper hentede i hollandske Doorwerth en sejr på 4-2 over den belgiske storklub og forsvarende mester, Club Brugge.

Belgierne førte ellers med 2-0 efter en halv time, men på to mål af Pep Biel bragte bookmakernes guldfavorit balance i regnskabet.

Klubberne havde aftalt at spille en tredje halvleg på 30 minutter, og den udnyttede FCK til at score yderligere to gange.

FC Midtjylland, der regnes som førsteudfordrer til FCK, måtte derimod notere sig et nederlag i den sidste test før ligapremieren.

På udebane mod den forsvarende belgiske pokalvinder, Gent, tabte FCM med 1-2.

FCM førte ellers 1-0 ved pausen på et mål af Raphael Onyedika, men belgierne slog tilbage efter pausen.

Nogenlunde samme scenarie udspillede sig for bookmakernes tredjefavorit, Brøndby, der trods flot tilskueropbakning tabte 1-3 ude mod tyske Hansa Rostock.

Midtbanespilleren Christian Cappis bragte Brøndby på 1-0 efter et gennemspillet angreb, men efter pausen scorede tyskerne hurtigt to gange og satte siden yderligere trumf på i slutfasen.

Heller ikke AaB havde nogen god generalprøve trods en tidlig føring mod polske Zaglebie Lubin. Mathias Ross bragte nordjyderne på 1-0 efter ni minutter. Det polske hold svarede dog tilbage og vandt 3-1.

Til gengæld fik sidste sæsons bronzevinder, Silkeborg, en positiv oplevelse. Det skete ved at vinde 2-1 ude over Holstein Kiel efter 90 minutter. Ligatopscorer Nicklas Helenius blev matchvinder kort før tid.

Det skal siges, at klubberne derefter spillede en tredje halvleg med reserver, og her vandt det tyske hold med 2-0.

Det sidste hold fra den forgangne sæsons mesterskabsslutspil, Randers, spillede lørdag 1-1 mod Fredericia i den sidste test.

Superligaen bliver skudt i gang på fredag med opgøret mellem FC Midtjylland og Silkeborg.