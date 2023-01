Sad på bænken for Tottenham og fløj til Danmark

Lørdag eftermiddag var Pierre-Emile Højbjerg med på bænken for sin klub, da Tottenham slog Portsmouth i FA Cuppen.

Ikke desto mindre stod han til manges store overraskelse på scenen i Jyske Bank Boxen lørdag aften, da han fik overrakt prisen som årets mandlige fodboldspiller.

Du sad på bænken tidligere i dag. Hvordan kommer man lige lynhurtigt til Danmark?

- Det gør man med flyver gennem en lufthavn, så det var rigtig fint, siger Pierre-Emile Højbjerg til Ekstra Bladet efter showet.

Pierre-Emile Højbjerg vandt prisen som årets danske fodboldspiller lørdag aften. Foto: Claus Bonnerup

Selvom kampprogrammet er yderst presset i England, så var der altså alligevel tid til en smuttur til Danmark.

- Vi har fået fri i morgen af træneren. Så der er tid til at rejse tilbage. Det passede lige i programmet. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har rykket kampene eller showet, men det passede i hvert fald for alle, siger danskeren.

Selve prisen betyder noget særligt for Pierre-Emile Højbjerg. Det er nemlig hans fodboldkollegaer, der har stemt på ham.

- Det er en stor anerkendelse. Det gør mig ydmyg, det giver mig blod på tanden. Jeg prøver at være den bedste udgave af mig selv og prøver at bidrage til, at holdet kan klare sig bedst muligt. Så at kollegaerne synes, det har været i orden, det sætter jeg stor pris på.

- Jeg er glad og stolt over, jeg kunne være med her til aften. Det betyder rigtig meget, og det er en stor anerkendelse. Så det er jeg stolt af, siger Pierre-Emile Højbjerg.