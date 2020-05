Sædet brænder under FIFA-bossen

Infantino er under pres - hans hemmelige ven kan ende for rigsretten, og Platini beskylder ham for at have udført et komplot

Sædet brænder for alvor under FIFA’s præsident Gianni Infantino. Det skyldes, at det schweiziske parlament har taget hul på en sag, der kan ende med en historiks rigsretssag mod FIFA-bossens hemmelige ven.

Sker det, ligger en straffesag mod Infantino selv lige for.

Det er fem år siden, det schweiziske politi i en koordineret aktion med FBI, stormede det mondæne hotel Baur au Lac i Zürich og slog kløerne i en lang række FIFA-gangstere.

Flere af dem blev straks udleveret til strafforfølgelse i USA, og siden er der ved retten i Brooklyn i New York faldet en lang række fængselsdomme.

Men i Schweiz er der intet sket. Aktionen i 2015 blev ledet af den schweiziske statsanklager Michael Lauber, som solede sig glad i fotografernes blitzlys. Han var dagens mand i skysovs.

Det er han ikke længere. I stedet er han under mistanke for at have fredet FIFA-gangsterne og for at konspirere med Gianni Infantino.

Onsdag aften i Bern tog et enigt retsudvalg i parlamentet de første skridt til en rigsretssag mod Lauber, som var indkaldt til en høring.

Anklagerne mod statsanklageren er voldsomme.

Han har ikke alene misrøgtet sit arbejde i forbindelse med efterforskningen af de mange FIFA-sager. Han har også været illoyal, han har løjet, og han har bragt hele det schweiziske justitsvæsen i miskredit.

Artiklen fortsætter under billedet...

Michael Lauber, bagerst i midten, risikerer at ende i rigsretten. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix

På den modsatte side af Atlanten undrer FBI sig såre over, at der intet sker med FIFA-sagerne i Schweiz. Mindst 25 sager har Lauber og hans folk taget fat i, men ikke en eneste af dem er ført til noget. Kun få sager er nået frem til retten. Ingen har ført til domfældelse.

Som et eksempel kan nævnes sagen mod medlemmer af det tyske fodboldforbund, som var tiltalt for at have købt sig til VM i 2006. Den sag tog Lauber og hans folk fat på i 2015. I april i år faldt sagen for forældelsesfristen. Franz Beckenbauer og hans kolleger i den tyske VM-komite kunne ånde lettet op.

Onsdag i næste uge skal Lauber afhøres af parlamentets juridiske kommission, som i sidste ende kan indstille, at Lauber skal for rigsretten.

Det er blevet afsløret, at Michael Lauber har holdt tre hemmelige møder med FIFA’s præsident, Gianni Infantino.

Det betød i første omgang at Lauber blev degraderet, trukket i løn og sat fra arbejdet med FIFA-sagerne.

Lauber og Infantino mødtes to gange kort tid efter, Infantino var tiltrådt som FIFA-præsident i 2016. Møderne blev arrangeret af Infantinos barndomsven, Rinaldo Arnold, som selv arbejder ved anklagemyndigheden.

Som tak for at arrangere møderne med Lauber blev Rinaldo Arnold af Infantino begavet med rejser til FIFA’s kongres i 2016 i Mexico, til Champions League-finalen i Milano samme år og til VM i Rusland i 2018. Uetisk vil mange mene.

På et pressemøde sidste år indrømmede Lauber, at han havde været til to møder med Infantino. Men ingen af dem kunne huske, hvad de talte om.

På samme pressemøde ’glemte’ Lauber at fortælle om et tredje, hemmeligt møde med Infantino, som fandt sted i juni 2017 på det fornemme hotel Schweizerhof i Bern.

Lauber har ikke lavet referat fra nogen af møderne, som muligvis også er brugt til at stoppe en efterforskning af Infantino selv.

Det er forlydender, som flere lokale mediet har skrevet om, og det har i denne uge fået en række politikere i Schweiz til at opfordre til, at der også bliver rejst en sag mod Gianni Infantino.

Hans forgænger i embedet, Sepp Blatter, har ikke været sen til at kommentere hele affæren:

Hvis Lauber fortæller sandheden om møderne, kan Infantino godt pakke sin kuffert, lyder det fra Blatter.

Han ellers selv lige gået fri af en sag, som Lauber og hans folk har efterforsket i fire et halvt år.

I 2005 indgik Blatter en aftale med sin daværende vicepræsident, Jack Warner fra Trinidad Tobago. En meget flink Blatter solgte på FIFA’s vegne tv-rettighederne for Caribien til VM i 2010 og 2014 til Warner og det caribiske fodboldforbund for fire millioner kroner. Warner videresolgte rettighederne til et regionalt tv-selskab for næsten 140 millioner kroner.

Politiet i Schweiz rejste i september 2015 en sag mod ham. Men for godt en måned siden frafaldt anklagemyndigheden uden nærmere begrundelse sagen.

En talsperson fra FIFA siger til Ekstra Bladet, at der intet hemmeligt var fra FIFA’s side, da Infantino mødtes med Michal Lauber. FIFA var interesseret i at samarbejde med alle myndigheder, hedder det videre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Platini i hårdt angreb mod Infantino

Da Sepp Blatter gik af som præsident for FIFA i 2015, var det ventet, at Michel Platini ville blive kåret som hans afløser. Sådan gik det som bekendt ikke.

Platini blev i stedet udelukket fra al fodbold, og ind fra højre kom højst overraskende Gianni Infantino og satte sig på præsidentposten.

Platini og Infantino havde arbejdet sammen i mange år i UEFA. Platini som præsident og Infantino som generalsekretær og manden der trillede med kuglerne, når der skulle trækkes lod til Champions League.

Nu mener Platini, at han er blevet udsat for et komplot udført af Infantino i samarbejde med den schweiziske statsanklager, Michael Lauber.

Det siger Platini i et stort interview med det schweiziske magasin, L’llustré.

Artiklen fortsætter under billedet...

Så tætte var de engang. Det er slut nu. Foto: Sang Tan/Ritzau Scanpix

Da Michael Lauber og hans folk i maj 2015 stormede hotel Baur au Lac blev der samtidigt sendt en styrke afsted til FIFA’s hovedkvarter på FIFA-strasse i Zürich. Her beslaglagde politiet tonsvis af dokumenter og andet materiale.

Få dage efter valgte Sepp Blatter selv at trække sig som præsident og FIFA besluttede at en ny skulle vælges på en ekstraordinær kongres efter årsskiftet.

Platini blev straks udråbt som den stensikre kandidat, men Michael Lauber og hans folk fandt i det omfattende materiale, som var blevet beslaglagt hos FIFA, en mistænkelig overførsel.

Blatter havde i 2011 udbetalt godt 13 millioner kroner til sin daværende vicepræsident, Michel Platini. Blatter siger, det er løn for konsulentarbejde, som Platini havde udført for FIFA mange år tidligere. Sandheden er måske snarere, at det var penge for at få Platinis støtte til endnu et genvalg som præsident.

Fundet af pengeoverførslen fik Michal Lauber til at rejse en straffesag mod Blatter og Platini. Den sag løber endnu og er ikke ført til noget. Men hos FIFA slog man straks til og udelukkede både Blatter og Platini fra al fodbold. Det banede vejen for Infantino.

Platinis straf udløb tidligere på året, mens Blatter endnu er ude i kulden i to år.

Efter afsløringerne af de hemmelige møder mellem Lauber og Infantino, er Platini ikke i tvivl om, at han er blevet udsat før et komplot, og nu har han sat sine advokater i både Schweiz og Frankrig til at grave videre i sagen.

Platini har ikke opgivet sin drøm om at vende tilbage til en større post i fodboldens verden, og han opfordrer Gianni Infantino til selv at træde af som præsident for FIFA.

Se også: Schweiz lader fodboldens banditter slippe

Se også: Fredet af FIFA: Åbner straffesag mod PSG-præsident

Se også: Blodig sheik køber Premier League-klub