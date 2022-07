Salah forlænger med Liverpool

Der var begyndt at opstå tvivl om Mohamed Salahs fremtid i Liverpool, men den tvivl er nu manet til jorden.

Den egyptiske angriber skrev fredag under på en længere kontrakt, oplyser Liverpool på fodboldklubbens hjemmeside.

Der er ikke nævnt flere detaljer om kontraktlængden, men engelske medier beretter om en treårig forlængelse og en klækkelig lønforhøjelse, der gør Salah til den bedst betalte spiller i klubbens historie.

Inden forlængelsen stod Salah til at have kontraktudløb næste sommer. Ifølge Sky Sports løber den nye kontrakt frem til sommeren 2025, og Salah vil få 350.000 pund om ugen - lidt over tre millioner danske kroner.

- Jeg har det fantastisk, og jeg elsker at vinde trofæer med denne klub. Det er en glædelig dag for alle.

- Det tog lidt tid at forlænge, men nu er alt klaret, så nu fokuserer vi bare på, hvad der er foran os, siger Salah til klubbens hjemmeside.

Salah har været i Liverpool siden sommeren 2017, hvor han skiftede fra den italienske klub AS Roma.

Det er indtil videre blevet til 156 mål i 254 kampe for 30-årige Salah i Liverpool i de seneste fem sæsoner.

Liverpool har i dette transfervindue sagt farvel til angriberen Sadio Mane, som er skiftet til tyske Bayern München.