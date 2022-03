Salah og Egypten vinker VM farvel i laserinferno

Fodbold-VM i Qatar bliver uden en af verdens mest målfarlige angribere.

Liverpools Mohamed Salah må konstatere, at han ikke kommer til VM med Egypten, efter at hans hold tabte playoff-returkampen til Senegal efter straffesparkskonkurrence.

Det blev 1-0 til Senegal i ordinær tid. Forlængelsen endte målløs, og så måtte det hele afgøres på straffe.

Salah var en af tre egyptiske spillere, der misbrugte fra pletten, og han kunne i stedet se sin klubkammerat fra Liverpool Sadio Mané sikre Senegal VM-billetten med sit holds femte spark.

Det var anden gang på halvanden måned, at de to nationer skulle afgøre en vital kamp på straffespark. Og ligesom i finalen i Africa Cup of Nations var det altså senegaleserne, der kunne juble.

Det samme kunne tilskuerne på et fuldstændig proppet stadion i Dakar, hvor de fremmødte tog alle midler i brug for at gøre livet surt for gæsterne.

Tv-billederne viste tydeligt, at de egyptiske spillere blev bombarderet med grønt laserlys i og omkring øjnene, så snart de var i nærheden af bolden.

Kampens algeriske dommer valgte dog at se stort på de usportslige scener og lod kampen gennemføre uden de store indsigelser.

Egypterne kom til Senegal med en 1-0-føring i ryggen, men måtte hurtigt se forspringet smuldre.

Allerede i kampens fjerde minut opstod der kaos efter et senegalesisk hjørnespark. Bolden havnede tilfældigt hos Boulaye Dia, som let kunne ekspedere den i nettet til endeløs jubel.

Senegaleserne dominerede opgøret mod et ultradefensivt gæstehold. Men især Ismaila Sarr var en dyr herre foran mål.

Sarr tog dog revanche i straffesparkskonkurrencen, og de afrikanske mestre kan nu begynde at booke rejsen til Qatar.

Det samme kan Ghana, der sendte Nigeria ud. Efter 0-0 i den første kamp i Ghana blev det 1-1 i returkampen, og dermed gik ghaneserne videre på reglen om udebanemål, der stadig eksisterer i VM-kvalifikationen.

Arsenals Thomas Partey bragte ghaneserne foran efter ti minutter efter sløjt spil af Nigerias keeper, Francis Uzoho.

William Troost-Ekongs udligning på straffespark var ikke nok for Nigeria, der siden fik en scoring annulleret af videodommeren og dermed misser VM for første gang siden 2006.