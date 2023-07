Salzburg fyrer cheftræner efter saudiarabisk forhandling

Champions League-deltageren Red Bull Salzburg har sat cheftræner Mathias Jaissle fra bestillingen dagen før sæsonstarten i Østrigs bedste fodboldrække.

Den tidligere assistenttræner i superligaklubben Brøndby fortalte ledelsen i Salzburg, at han ønsker at skifte til Al-Ahli SFC fra Saudi-Arabien, og den besked er taget ilde op i den østrigske storklub.

Salzburg har mistet tilliden til træneren og forhandler aktuelt om et skifte, som kan sende Jaissle til Mellemøsten.

- Mathias Jaissle er øjeblikkeligt blevet fritstillet. Under 48 timer før sæsonpremieren har han ønsket at skifte til Al-Ahli SFC. Derfor er vi i de seneste timer begyndt at forhandle med den saudiarabiske klub, og forhandlingerne er i slutfasen.

- Vi mener, at en cheftræner, der to dage før starten på en vigtig sæson ønsker et klubskifte, ikke bør være til stede. Vi vil starte den nye sæson med stor overbevisning, og derfor har vi brug for 100 procent fokus fra alle involverede, skriver den østrigske klub blandt andet på sin hjemmeside.

Assistenterne Florens Koch og Alexander Hauser overtager midlertidigt trænergerningen i Salzburg, der har danskerne Maurits Kjærgaard og Mads Bidstrup i truppen.

35-årige Jaissle har haft stor succes, siden han i sommeren 2021 overtog trænergerningen i Salzburg. Tyskeren har ført energidrikklubben til to østrigske mesterskaber og en pokaltitel samt opnået gode resultater i Champions League.

Fra sommeren 2017 og to år frem var Jaissle assistenttræner under først Alexander Zorniger og siden Martin Retov i Brøndby.