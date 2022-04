Savner svar om Rusland i VM-ræset

Når de danske fodboldkvinder fredag gæster Malta i VM-kvalifikationen, er de stadig ikke klar over, hvad der kommer til at ske med Rusland, der også er en del af puljen.

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) har suspenderet Rusland på grund af krigen i Ukraine, men russerne er ikke endegyldigt smidt ud eller taberdømt.

Derfor ved danskerne ikke, om de med sejre over Malta og den efterfølgende modstander, Aserbajdsjan, kan sikre sig VM-billetten, som gruppens nummer et snupper.

Det er landstræner Lars Søndergaard træt af.

- Jeg kunne godt tænke mig en klarere udmelding. De overgreb, vi hører om, kan ikke retfærdiggøres. Hvorfor holde en kattelem åben for Rusland?

- Op til EM er det endnu værre. Rusland er kvalificeret til kvinde-EM. Og lige nu er der ikke offentliggjort noget om hold, der skal ind og spille EM i stedet for russerne.

- Det giver ikke ordentlige forberedelsesmuligheder. Jeg synes godt, man kan træffe beslutningerne, mener Lars Søndergaard.

Lars Søndergaard under VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Ukraine 9. april. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Bliver russerne taberdømt i Danmarks gruppe, kan fire danske point være nok til en direkte VM-billet. Uefa har over for Ritzau ikke noget nyt at berette få dage før Malta-kampen.

- Hvis ikke der kommer en beslutning, så spiller vi de to kampe. Vi spiller også for at udvikle os. Vi spiller for at komme videre. Vi skal jo også vinde de kampe, for det er en VM-kvalifikation.

- Men jeg kunne godt tænke mig, at der blev truffet en beslutning. Så man ved, hvad der skal ske. Det er utilfredsstillende, siger Lars Søndergaard.

Uefa har indtil nu ikke ønsket at svare på, om Rusland bliver sendt endegyldigt ud af VM-kvalifikationen.

- Hvorfor vente? Der sker voldshandlinger. Skal Rusland med, når sådan noget sker? Det er selvfølgelig synd for de sportsudøvere, det går ud over.

- Men i dette tilfælde hænger sport og politik sammen. Især når man ser den propaganda, der bliver brugt med sport i Rusland, mener Lars Søndergaard.

Han ønsker ren besked, så spillerne eventuelt ville kunne fejre deltagelsen ved VM.

- Hvis russerne bliver taberdømt, vil det være en fantastisk motivation at kunne kvalificere os til VM.

- Det er ærgerligt, hvis det bliver en eller anden skrivebordsafgørelse et eller andet sted, når vi alle sammen er spredt i syd, vest og nord. Så kan vi ikke fejre det med hinanden.

- Det er jo fantastisk at komme til en slutrunde. Kan vi gøre det to gange i træk, vil det være noget ekstraordinært, siger Lars Søndergaard med henvisning til deltagelsen ved EM senere på året.

Kommer Uefa eller Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) ikke med en klar udmelding inden Danmarks kampe, skal der ikke jubles over en mulig VM-billet. Det bliver for usikkert.

- Så spiller vi kampene, og det er det. Der bliver ikke fejret noget, for så er vi ikke sikre på noget.

- Vi koncentrerer os først om at vinde de to kampe. Men det ville da være dejligt, hvis vi kunne fejre at komme til VM, siger landstræneren.

Danmark nåede at besejre Rusland med 3-1 i november i Viborg, inden russerne invaderede Ukraine.

- Hvis krigen kunne ophøre, ville jeg hellere end gerne spille den kamp i Rusland i september og afgøre tingene. Vi har jo slået dem, og vi viste i den kamp herhjemme, at vi var bedre end dem, fastslår Lars Søndergaard.

