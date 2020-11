Schmeichel angriber engelsk regering: Kom til fornuft!

Kasper Schmeichel beskylder den britiske regering for ikke at bruge deres sunde fornuft

Det danske landshold kommer efter alt at dømme til at undvære Kasper Schmeichel ved næste landskamp i Parken. Han er nemlig en af de syv spillere, der er underlagt Englands skærpede covid-19 restriktioner.

Syv spillere fra Premier League og The Championship er ramt af den britiske nedlukning, og ifølge Kasper Schemichel er de skærpede restriktioner ikke taget på en videnskabelig begrundelse.

Det skriver The Telegraph.

Den danske målmand Kasper Schmeichel sigter derfor mod Englands regering. Han mener, at det udelukkende er på et politisk grundlag, at beslutningen er taget.

- Regeringen har truffet en beslutning for nu, og jeg håber, de kommer til fornuft. Vi er meget beskyttede, vi lever i en boble. Vi bliver testet hele tiden. Jeg håber at kunne deltage i mindst en, hvis ikke to kampe, siger Kasper Schmeichel til The Telegraph.

Foto: Jens Dresling/Polfoto

Det kan lade sig gøre

Selvom de skærpede restriktioner gør det svært for spillerne at finde vej til landskampene, er det ikke et umuligt.

Det står nemlig klart i UEFA-reglerne, at værterne kan finde et alternativt sted at afvikle kampen, hvis den ikke kan spilles i det oprindelige planlagte land.

Grækenland, Cypern, Ungarn og Polen har tilbudt at fungere som neutrale spillesteder, hvis kampene ikke kan spilles grundet covid-19 rejsebegrænsninger.

Vi afventer stadig

Elitesportsfolk og en række andre erhverv har tidligere været undtaget rejsebegrænsninger. Det er også stadigvæk muligt for regeringen at kunne give en fritagelse til de syv spillere i de kommende dage, men i seneste melding vil reglerne først blive revurderet søndag.

For Danmark drejer det sig om Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen og Pierre Emile Højbjerg, der alle er bosiddende i England og repræsenterer engelske klubber, hvorfor der kræves to ugers karantæne, hvis de har været i Danmark.

DBU har rettet henvendelse til det engelske fodboldforbund, men har, som de selv formulerer det, ikke 'fået de fornødne svar'.

Hvis de skærpede restriktioner forbliver i kraft, kan de også have indflydelse på Liverpools sidste Champions League kamp mod FC Midtjylland, der spilles 9. december i Danmark.

