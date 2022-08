Schmeichel: Derfor valgte jeg Nice

Den danske landsholdskeeper Kasper Schmeichel blev fredag officielt præsenteret i franske Nice.

Her satte den 35-årige målmand flere ord på, hvad der havde lokket ham til Frankrig efter 11 år i Leicester.

- Det var tid til en ny udfordring. Min tid i Leicester er veldokumenteret, og det er en klub, jeg elsker, og det er altid svært at sige farvel til folk, man anser som familie.

- Men jeg er 35 år, og det var tid til at prøve noget andet, udfordre mig selv og vokse som spiller og menneske, siger Kasper Schmeichel.

Landsholdskeeperen fortæller, at han ser store ligheder mellem Leicester og Nice, hvor ejeren Ineos har store ambitioner.

De store ambitioner var den væsentligste årsag til, at Schmeichel takkede ja.

- De vil gøre klubben til en topklub. Jeg ser en masse ligheder mellem Nice og Leicester. Det er en lille klub, der vil gøre en forskel inden for fodbolden, siger danskeren.

Tilbage i 2016 var Schmeichel med til at føre Leicester frem til et sensationelt engelsk mesterskab. I 2021 vandt holdet FA Cuppen.

Kasper Schmeichel mener, at hans fornemmeste opgave i Nice er at skabe ro og stabilitet på det sydfranske hold.

- Det er ikke mig, der skal stå i overskrifterne. Der er mange store spillere her. Nogle af dem er meget større end mig.

- Mit vigtigste job er at være stabil. Det er ikke at skabe et show, men at skabe et fundament, så de topspillere, vi har ude på banen, kan vinde kampene for os, siger Schmeichel.

En af disse spillere er angriberen og landsmanden Kasper Dolberg, der har spillet tre år i Nice.

I sidste sæson blev Dolberg offentligt kritiseret af Nices daværende træner, Christophe Galtier, for sin manglende attitude.

Kasper Schmeichel blev på fredagens pressemøde også spurgt ind til Dolberg, men målmanden slog fast, at han ikke kunne genkende det billede, der er blevet tegnet af angriberen.

- Jeg har fulgt Kasper og Nice, men ikke set alle kampe og analyseret hans præstationer.

- Når han er på landsholdet, så viser han engagement og er en stor spiller, siger målmanden.

Ud over Schmeichel deltog også Nices øvrige nyindkøb Aaron Ramsey, Mattia Viti og Alexis Beka Beka på fredagens pressemøde.

Ramsey og Schmeichel var begge tilknyttet walisiske Cardiff City i nogle få måneder i slutningen af 2007.