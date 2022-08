Schmeichel efter debut: Resultat var ikke som håbet

Kasper Schmeichel var ikke helt tilfreds med det sportslige resultat efter søndagens debut for Nice.

- Resultatet er ikke, som jeg havde håbet, men vi spillede godt i første halvleg. I anden halvleg ved vi, at vi skal spille bedre, lyder det fra målmanden i en udtalelse på klubbens hjemmeside.

Han debuterede søndag i den franske Ligue 1, da Nice hjemme spillede 1-1 mod Strasbourg.

Modtagelsen på stadion fejlede dog ingenting.

- Jeg fik en god modtagelse i en fantastisk stemning, siger målmanden.

Knap 25.000 fans var mødt op på stadion. Her havde Schmeichel et par stærke redninger undervejs.

- Det er mit job, og det er det, jeg skal gøre. En målmand skal skabe en base for holdets mulighed for at vinde kampen. Det var jeg ret god til i dag, men ikke god nok, siger målmanden.

Vandt duel

Kort efter pausen blev Schmeichel nemlig passeret af den rutinerede angriber Kevin Gameiro, der loppede bolden over danskeren og udlignede.

I første halvleg havde Andy Delort bragt Nice foran 1-0 på et straffespark. Forinden havde Schmeichel vundet en duel med en helt blank Gameiro.

Nice skal allerede torsdag i aktion igen, når holdet møder Maccabi Tel Aviv i det første af to opgør om en plads i Conference Leagues gruppespil.

- Det er spændende. Europæisk fodbold er, hvad alle hold gerne vil opleve. Vi er ingen undtagelse. Vi vil gerne nå gruppespillet og gå langt i turneringen. Det bliver svært, men vi er klar, siger danskeren.

35-årige Schmeichel forlod for et par uger siden Leicester efter 11 år som førsteholdsmålmand i den engelske klub. Han nåede 479 kampe, hvilket gør ham til spilleren med tredjeflest kampe for Premier League-klubben.

Schmeichels landsholdskammerat Kasper Dolberg var igen fraværende for Nice. Siden han rev skulderen af led i Danmarks Nation Leauge-kamp mod Frankrig 3. juni, har han endnu ikke været i aktion.