Schmeichel og co. redder uafgjort

Intet er endnu afgjort i opgøret mellem Kasper Schmeichels Leicester og José Mourinhos AS Roma.

Torsdag aften endte det første af to opgør 1-1 i England i en kamp, hvor det italienske forsvar bestod testen over for den overlegne engelske fysik.

Englænderne tog teten fra begyndelsen af kampen, mens José Mourinho og Roma virkede fint tilfredse med at overlade spillet til Leicester.

Italienerne tog kampens første stik efter et kvarters spil.

Fra venstresiden trak Nicola Zalewski ind i banen med sit højreben. I dybden fandt han Lorenzo Pellegrini inde i straffesparksfeltet med en snu stikning bagom en Leicester-spiller.

Leicester udlignede midtvejs i anden halvleg efter stor dominans. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Her svigtede Roma-anføreren ikke og sparkede bolden forbi Kasper Schmeichel.

Efter pausen fortsatte englænderne med at investere stor energi i spillet. Og midtvejs i anden halvleg fik Leicester omsider omsat sit store pres til et mål.

Harvey Barnes drev bolden ind i feltet fra venstresiden, hvor han smed bolden ind foran mål. Her prikkede Leicester-angriberen Ademola Lookman bolden i mål til stor ekstase for hjemmepublikum.

Det engelske hjemmehold fortsatte derefter sit pres og jagt på en sejr.

Men trods den store bolddominans af Leicester lykkedes det Roma at holde hjemmeholdet fra de helt store chancer til slut.