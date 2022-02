Scorer tv-job

Han var en af Danmarks bedste målmænd og har en lang karriere, som både har taget ham til store udenlandske klubber som Manchester City, Blackpool og Heerenveen.

I december 2021 meddelte Kevin Stuhr Ellegaard , at han indstillede karrieren som professionel fodboldspiller og lagde handskerne på hylden i Helsingør.

Men nu har den 38-årige københavner fået nyt arbejde.

Den tidligere Superliga-keeper bliver ny fodboldekspert hos Discovery+, hvor han skal dække ... Superligaen.

- Det har været et af mine største ønsker at få til lov at prøve kræfter med det her job. Jeg har nu fået muligheden hos Discovery, og jeg glæder mig virkelig meget til de nye opgaver, jeg skal give mig i kast med, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg skal ind og være mig selv, og jeg er ikke bange for at sige min mening.

Kevin Stuhr, der i landets bedste række selv har tørnet ud for Randers FC, skal indgå som en fast del af Discoverys studie både før og efter kampene.

Kevin Stuhr Ellegard under en kamp for FC Helsingør. Foto: Claus Bonnerup

Her vil han bidrage med analyser af både spillere og opgør, hvor han kan trække på sine mangeårige erfaringer.

- Jeg har jo været i den her verden hele mit liv, hvor jeg både har spillet i Danmark og udlandet. Så jeg kan bidrage med erfaringerne, jeg har gjort mig.

- Måske kan jeg også bidrage med en lidt anderledes vinkel i og med, at jeg har været målmand og ikke markspiller som mange andre eksperter.

Kevin Stuhr Ellegaard er torsdag i studiet, hvor han fortæller om sin nye rolle som fodboldekspert. Foto: Discovery Networks Danmark

Ledelsen ser frem til samarbejdet

Søren Klæstrup, som er sportschef hos Discovery Networks, er begejstret for den nye fodboldekspert.

- Vi får et stort talent ind, som jeg er helt overbevist om bliver en fremragende fodboldekspert. Kevin er veltalende, skarp, analytisk, tør sige sin mening højt og tydeligt, og så er han bare godt selskab, siger han.

- Vi lægger mange ressourcer i at sætte en gennemført dækning af Superligaen sammen, og her kommer Kevin til at spille en betydende rolle fremover. Vi glæder os til at få ham i gang.

Kevin Stuhr Ellegaard kan opleves på skærmen første gang søndag den 20. februar på Discovery+ og Canal 9, når Silkeborg tager mod Vejle.