Se billedet: Dansk landsholdsspiller gift

I øjeblikket er Martin Braithwaites fodboldfremtid uafklaret. Efter et succesfuldt lejeophold i spanske Leganés er han for en stund tilbage i Middlesbrough, hvor det er usikkert, hvad det næste skridt bliver.

I privatlivet er det dog en helt anden sag for den danske landsholdsspiller. Her er der styr på sagerne. Og her er fremtiden på plads.

Det fremgår af kæresten Anne-Laure Luis' Instagram, hvor man kan se, at parret nu kan kalde sig for 'The Braithwaites'.

Danskeren mødte sin franske kæreste, da han skiftede fra Esbjerg til Toulouse i 2013. Sammen har parret tre børn i alt, hvoraf den ene søn, Romeo, er et fællesbarn.

Mens 28-årige Braithwaite har gang i fodboldkarrieren, så arbejder hans franske kone som journalist og har også stiftet sit eget tøjmærke Trente.

