Se målet: Dansker bliver matchvinder

Nottingham Forest holder liv i muligheden for direkte oprykning til Premier League.

Tirsdag vandt holdet med 1-0 på udebane over topholdet Fulham på en scoring af danske Philip Zinckernagel.

Målet kom efter et vaskeægte forsvarskoks, som danskeren fik fremprovokeret efter et kvarter.

Forsvarsspilleren Tim Ream forsøgte at afskærme Zinckernagel og lod bolden trille ned mod Fulham-målmand Marek Rodak, men danskeren fik generet Fulham-duoen så meget, at bolden sprang fra dem.

Derfor var det ganske nemt for Nottingham Forest-danskeren at prikke gæsterne i front.

Philip Zinckernagel (til højre) fik hovedrollen, da Nottingham Forest slog Fulham. Foto: Paul Terry/Ritzau Scanpix

Med sejren over Fulham, der for længst er sikret oprykning til Premier League, lægger Nottingham for alvor pres på Bournemouth på rækkens andenplads.

Bournemouth fik tirsdag kæmpet sig tilbage og fik 3-3 ude mod Swansea. Bournemouth var bagud med 0-3, men tre scoringer inden for de sidste 20 minutter betød, at opgøret endte uafgjort.

Danske Philip Billing kom i aktion fra anden halvlegs begyndelse for gæsterne.

Bournemouth har 79 point på andenpladsen, mens Nottingham Forest og Huddersfield følger efter med 76 point.

De to bedste hold i rækken belønnes med direkte oprykning, mens fire hold skal dyste om den sidste oprykningsplads.