Sejr sender Dortmund på mesterskabskurs

Ti gange i træk har Bayern München vundet Bundesligaen, men stimen kan meget vel blive brudt i år.

Lørdag snublede sydtyskerne mod RB Leipzig, og det blev søndag aften straffet af Borussia Dortmund, der vekslede en andenplads til en førsteplads.

På udebane sled Dortmund sig til en sejr på 3-0 over Augsburg efter et hav af afbrændere og tre mål i anden halvleg.

Dermed fører klubben nu ligaen med to point ned til Bayern München med én runde igen.

Det betyder, at Dortmund med en sejr hjemme over Mainz i sidste runde er mester for første gang siden 2012. Også et pointtab til Bayern München, som møder FC Köln, er nok.

Den afgørende runde spilles den kommende lørdag.

Dortmund kan afgøre mesterskabet til egen fordel i sidste spillerunde. Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix

Det holdt relativt hårdt i søndagens opgør for Dortmund, som allerede fra kampens begyndelse lagde et hårdt pres på Augsburg. Blandt andre Julian Brandt havde to store chancer.

Stormløbet fortsatte i anden halvleg, og Sébastien Haller var den første, der fik hul på bylden.

Angriberen fik kuglen i feltet med ryggen til målet, tog et træk udenom sin oppasser og scorede via indersiden af stolpen.

Augsburg var farlig flere gange, men inden for de sidste ti minutter scorede Sébastien Haller og Julian Brandt de afgørende mål.

Tidligere søndag scorede Marcus Ingvartsen Mainz' ene mål, da klubben tabte 1-4 til Stuttgart, som med sin sejr rykkede op over nedrykningsstregen.

Mainz er på niendepladsen uden andet end æren at spille for i den sidste kamp mod Dortmund, som har alt at spille for.