Selv modspillere måber over Gladbach-målmands rekordkamp

Yann Sommer er på alles læber, efter at Mönchengladbachs schweiziske målmand nærmest egenhændigt bremsede Bayern München lørdag aften.

Hele 19 redninger blev den 33-årige keeper noteret for i 1-1-kampen i München.

Så mange har ingen målmand præsteret, siden man begyndte at indsamle den slags data i 1992.

Ikke bare holdkammeraterne i Mönchengladbach er begejstret for den 'kun' 183 centimeter høje sprællemand. Også Bayern München-angriberen Thomas Müller bøjer sig i støvet - selv om han ikke nødvendigvis er overrasket.

- Vi er vant til, at Yann Sommer spiller årets kamp, når han møder os. Selv ved de største chancer var han altid på plads, siger Müller ifølge dpa.

- Han var banens bedste, siger en anden Bayern-profil, Joshua Kimmich.

Det er langtfra første gang, Müller, Kimmich og co. har svært ved at skyde hul på Sommer.

Mens Bayern München sæson efter sæson rydder al modstand af vejen på den hjemlige scene, har holdet det bemærkelsesværdigt svært i de indbyrdes opgør mod den gamle storklub.

Mönchengladbach har således vundet fem af de seneste ti møder med Bayern München og kun tabt tre.

- Når der er meget at se til, kommer man på et tidspunkt ind i et flow. Jeg er glad for, at jeg præsterede sådan en kamp, siger Yann Sommer.

Gladbach-træner Daniel Farke mener, at Yann Sommer og Bayerns Manuel Neuer er Bundesligaens bedste målmænd.

- I mine øjne leverede han en præstation i verdensklasse, siger Farke.

Yann Sommer har været på kontrakt i Mönchengladbach siden 2014. Den nuværende kontrakt udløber efter denne sæson, men han er ikke afvisende over for at blive i klubben.

- Hvis ikke vi passede sammen, ville jeg ikke have været her så længe, siger Yann Sommer.

Efter lørdagens pointdeling er både Bayern München og Mönchengladbach fortsat uden nederlag i denne sæson.