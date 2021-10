Den amerikanske dataguru Andrew Ramsey, der stod centralt i beslutningen om at fyre Glen Riddersholm, er færdig i Robert Plateks klub-univers

Andrew Ramsey er færdig i SønderjyskE.

Dermed mister SønderjyskE en nøglefigur i klubben siden den amerikanske rigmand Robert Platek overtog Superliga-klubben for lidt mere end et år siden.

- Det er af personlige årsager, at han er ude nu. Vi giver ham ro for en periode, siger SønderjyskEs direktør Jonas Lygaard, da Ekstra Bladet spørger til situationen.

Jonas Lygaards udsagen indikerer, at Andrew Ramsey kan vende tilbage i en eller anden rolle. Fra kilder med indsigt i andre dele af Plateks europæiske fodboldimperium meldes, at Andrew Ramsey skulle være købt ud.

Dermed er bruddet med Andrew Ramsey definitivt.

Andrew Ramsey (tv) var i Danmark midt i april for at tage bestik af situationen i SønderjyskE. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Den amerikanske dataguru Andrew Ramsey var en central person, da Robert Platek skulle føre visionen for købet af SønderjyskE ud i livet.

Amerikaneren opbyggede den afdeling, som skulle knuse tal og identificere de helt rigtige spillere, til de tre klubber Platek havde købt - SønderjyskE, Casa Pia og Spezia.

Sender Riddersholm-bøddel ud i kulden

Det var imidlertid ikke kun foran skærmene, at Andrew Ramsey begik sig. Han var i Haderslev for at tage bestik af klubben i løbet af foråret.

Det var Andrew Ramseys ageren, der fik sportschef Hans Jørgen Haysen til at se sig om efter et nyt job, og han var ifølge Ekstra Bladets oplysninger en central aktør omkring den senere fyring af cheftræner Glen Riddersholm.

I lighed med klubejer Robert Platek var Andrew Ramsey ikke en mand, der yndede rampelyset. Han repræsenterede dermed også hemmelighedskræmmeriet omkring planerne for klubben.

Det er ændret siden ansættelsen af Jonas Lygaard i løbet af sommeren.

Jonas Lygaard skal finde ud af, hvordan tingere skal sættes op uden Andrew Ramsey. Foto: Anders Brohus

- Han var essentiel indtil min ansættelse, siger SønderjyskE-direktøren.

Med Andrew Ramseys exit åbner sig en mulighed for, at beslutningerne kan komme endnu tættere på Haderslev.

Således er klubben nu gået på udkig efter en sportschef.

- Jeg skal jo se på, hvilke kvalificerede personer jeg har at trække på. Vi trækker stadig på vores centrale ressourcer, når det kommer til at scoute modstandere og spillere.

- Det kunne godt være at situationen havde været anderledes, hvis Ramsey var der, fordi der så var en ressource mere at trække på.

- Men jeg vil godt understrege, at det her ændrer ikke på tilgangen til at drive en fodboldklub. Vi er stadig data- og analysedrevet, fastslår Jonas Lygaard.