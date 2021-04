Sensationelt pokal-chok: FCM færdige!

SønderjyskE vendte overraskende semifinalen mod FC Midtjylland på hovedet, og de forsvarende pokalmestre får dermed muligheden for at hente pokalen tilbage til Haderslev

SønderjyskE smed forårets tristesse væk og bookede sensationelt plads i pokalfinalen efter 3-1 over FC Midtjylland, der dermed ikke kommer til at vinde the double denne sæson.

Det har i forårets løb været svært at se, hvorfor SønderjyskE partout ville sikre Bård Finne på en aftale fra nytår.

Torsdag eftermiddag var der fuld findeløn til Finne. For det var nordmanden der banede vej for den store sensation.

Først drev han bolden frem i starten af anden halvleg og fandt Jeppe Simonsen i feltet takket være en helt håbløs forsvarsaktion fra FC Midtjylland reserveback Ailton.

Brasseren lagde nærmest bolden ned for fødderne af SønderjyskE-spilleren frem for at banke kuglen langt ud af stadion.

Alene med Jesper Hansen kiksede Jeppe Simonsen ikke og bankede kuglen i kassen, så der samlet set var balance i opgøret efter FC Midtjylland havde vundet første semifinale med 1-0.

Ti minutter senere satte Bård Finne trumf på og atter leverede FC Midtjylland en gave til nordmanden, da Alexander Scholz rettede hans indlæg ind bag Jesper Hansen til 2-0.

Det skete bare sekunder efter, at Finne selv havde bolden i nettet, men den scoring blev afblæst for offside.

Bagud 2-0 var FC Midtjylland presset frem for at afværge semifinale-fadæsen. Awer Mabil bankede en kæmpechance i sidenettet og senere blev indskiftede Sory Kabas hovedstød på mirakuløs vis reddet af Nicolai Flø i SønderjyskE-målet.

Ulvenes desperate pres for en reducering begyndte at give sprækker bagude, og med ti minutter igen virkede al spænding elimineret, da Jeppe Simonsen scorede for anden gang.

Men den sikre 3-0 føring blev kort efter forvandlet til en gyser af rang, da SønderjyskE-defensiven koksede og Evander med fem minutter igen kunne reducere til 3-1.

Det gav en gyser af en afslutning, hvor Sory Kaba kom helt fri, da bolden døde foran Philipp Schmiedl på den dårlige bane. Østrigeren fik dog heroisk kastet sig ned og blokeret den åbne afslutning og på returbolden bankede Pione Sisto kuglen over.

Ulvene summede om den forløsende 3-2 scoring i slutfasen, men de heroiske SønderjyskE-spillere fik afværget stormløbet og står nu i den anden finale i træk.

